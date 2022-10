Une nouvelle clinique-école au Cégep de Saint-Félicien

La clinique est située au rez-de-chaussée des appartements étudiants et deviendra un milieu de stage où les étudiants pourront s’adonner à diverses activités pédagogiques destinées à la communauté collégiale et au grand public.

Il s’agit d’un projet caressé depuis longtemps, mais qui a été freiné par la pandémie de COVID-19.

À ce moment, à la demande du gouvernement, l’établissement félicinois s’est consacré à la mise en place de la première clinique de vaccination Cégep-Industrie en partenariat avec Produits forestiers Résolu (PFR).

L’inauguration de la clinique-école n’aurait pas été possible sans le travail colossal du département des Soins infirmiers et de plusieurs intervenants de l’institution. Nous avons pu compter sur l’investissement et le soutien de plusieurs collaborateurs comme la Fondation du Cégep pour le prêt de l’appartement, de madame Nancy Guillemette, députée de Roberval, du maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, qui ont clamé haut et fort la nécessité d’un tel projet, et du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, un partenaire primordial dans l’offre de soins de première ligne , a fait valoir Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien.

La présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS , Julie Lavoie, a salué l’aboutissement du projet dont le but est de bonifier l’offre de services de proximité à la population de Saint-Félicien et des environs.

En plus de la reprise des prélèvements au niveau local en mars dernier, l’ouverture de la clinique-école permettra d’offrir certains soins courants actuellement dispensés à l’Hôpital de Roberval pour des usagers du secteur. Cette collaboration s’inscrit également dans notre volonté de miser sur la formation et d’encourager la relève dans un contexte où le manque de main-d’œuvre représente un défi important pour le réseau de la santé et des services sociaux , a-t-elle déclaré.

Les stages débuteront le 18 octobre.