La Coop Paradis aura un nouveau bâtiment, mais hésite encore sur le lieu où le construire

Après avoir écarté l’idée de déménager dans la cathédrale de Rimouski, sur le site de la Grande Place ou encore d'avoir pignon sur la rue Saint-Germain Est, la Coopérative de solidarité Paradis est décidée depuis deux ans à construire un nouveau bâtiment pour l’héberger. Cependant, elle a dû revoir ses plans, jugés trop coûteux par Québec, et attend toujours de savoir quel emplacement la Ville de Rimouski lui réserve.

À l’automne 2021, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a rejeté la première ébauche du projet déposé par la Coop Paradis, évalué à plus de 25 millions de dollars. Il a toutefois reconnu l'urgence de créer un nouvel espace pour la Coopérative.

Au cours de la dernière année, l’équipe du Paradis a donc consulté ses membres pour retravailler les plans du futur bâtiment. Le projet révisé à environ 20 millions de dollars compte ainsi moins d’espaces, mais ces derniers seront toutefois plus polyvalents.

On va fusionner davantage les espaces où les membres peuvent travailler ensemble. On est plus dans un esprit de coopération dans l’entièreté du bâtiment. [...] Qu’on puisse transformer un espace qui sert de répétition en espace de travail pour une organisation pendant un temps de festival, ça se peut qu’on puisse utiliser une salle de spectacle qui devient un espace d’exposition à un moment donné, ça se peut aussi , décrit la directrice générale de la Coop Paradis, Karine Vincent.

Le Paradis est un lieu de diffusion et de création artistique. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

La nouvelle version du projet sera déposée à Québec cet automne. L'équipe de la Coop Paradis dit espérer une réponse positive du ministère de la Culture et des Communications cet hiver pour faire approuver le projet final au printemps.

Karine Vincent souligne que si l’équipe s’est jusque-là montrée discrète sur le projet, c’est qu’elle ne veut pas faire de fausses promesses à la population.

Si on a une préapprobation, je vous dirais qu'on va faire plus de sorties médiatiques, parce que justement ça va être le temps d'aller chercher nos partenaires privés, d'aller chercher une mobilisation citoyenne. Puis à ce moment-là, on va pouvoir dévoiler aussi aux gens ce qu'on a déposé, ce qu'est le projet exactement , affirme-t-elle.

La directrice générale de la Coop Paradis, Karine Vincent (à droite), entourée de son équipe. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Pas encore de certitude sur le nouvel emplacement

En 2020, la Coopérative Paradis avait décidé de déménager à l'Espace urbain Alcide-C.-Horth, derrière l’Université du Québec à Rimouski.

Si cet emplacement demeure assuré, Karine Vincent précise qu'il ne répond plus aux besoins de tous les membres. D'autres lieux pourraient donc être pris en considération après le dépôt final du projet, espéré ce printemps.

Pour la Ville de Rimouski, qui continue de soutenir la Coopérative Paradis, dans laquelle elle a investi environ 500 000 $ depuis 10 ans, l'Espace urbain Alcide-C.-Horth demeure une option.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, affirme toutefois qu'il est trop tôt pour parler de l’emplacement. Il se dit néanmoins ouvert à ce que la Coopérative déménage au centre-ville, lui qui souhaite y développer un quartier de la culture.

Le maire de Rimouski, Guy Caron Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Ça pourrait être quelque chose d’intéressant. Maintenant, je ne vais pas avancer quoi que ce soit qui pourrait nuire au projet. [...] S’il y a une possibilité de le faire, je suis tout à fait prêt à l’envisager, je pense que ce serait effectivement une belle addition , précise M. Caron.

Concours d'architecture, construction planifiée sur deux ans, déménagement et réinstallation… Si le projet avance comme prévu, Karine Vincent croit que les membres de la Coopérative de solidarité et le grand public pourront profiter du nouveau Paradis dans cinq ans.

avec les informations de Xavier Lacroix