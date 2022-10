Visé par plusieurs accusations, Sheldon Forgette restera dans la course municipale

M. Forgette a récemment été arrêté à deux reprises, les 9 et 11 octobre, par la police de North Bay.

Il fait face à six chefs d’accusation, dont deux de voies de fait, deux de méfait, un de séquestration et un d’omission de se conformer à une promesse.

Joint par Radio-Canada lundi en début de soirée, M. Forgette, qui brigue un poste de conseiller municipal, confirme qu’il va continuer dans la course .

Les accusations ne sont pas vraies. J’ai pas d’autre commentaire à faire maintenant , indique-t-il, dirigeant par la suite Radio-Canada vers sa récente déclaration sur son compte Facebook.

Je suis complètement navré par ces allégations qui surviennent deux semaines avant l’élection. Ces allégations sont catégoriquement fausses, et je me défendrai pour que ces accusations soient abandonnées , peut-on y lire.

Je ne crois pas en la violence [...] je n’ai jamais commis d’acte violent et tous ceux qui me connaissent diront la même chose. On vit dans un pays où on est innocent jusqu’à preuve du contraire , souligne-t-il à Radio-Canada.

Ce qui m’est arrivé est personnel et intentionnel pour me faire du mal. Ça a été une mauvaise semaine , avance M. Forgette.

Sheldon Forgette, qui est âgé de 31 ans, tente de faire un retour en politique municipale.

Il avait déjà été élu conseiller municipal en 2014, à l'âge de 23 ans, et désigné maire adjoint par le maire Al McDonald. Il a toutefois été défait lors de l'élection municipale de 2018, alors qu'il briguait la mairie.

M. Forgette devra comparaître au palais de justice de North Bay le 8 novembre pour répondre à ces accusations.