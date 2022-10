Débat houleux entre 5 candidats à la mairie de Toronto

Cinq des trente et un candidats à la mairie de Toronto ont échangé sur le transport en commun et le logement lors du dernier des deux grands débats de la campagne lundi après-midi.

Le débat de 90 minutes a été organisé par la Chambre de commerce de la région de Toronto et animé par le journaliste de TVO Steven Paikin, qui a été contraint de gérer un débat agité. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets et vu les candidats rivaux critiquer John Tory à de multiples reprises.

Le débat était le dernier des deux débats auxquels le maire sortant a accepté de participer avant les élections du 24 octobre.

Gil Penalosa a ouvert le débat en vantant son plan Fastlane pour créer des lignes d’autobus rapides, tout en s'engageant à améliorer les déplacements des usagers des tramways en donnant la priorité de circulation à ces véhicules. Il a également déclaré qu'il travaillerait à l'amélioration des conditions pour les cyclistes et les piétons.

John Tory, pour sa part, a déclaré qu'il se concentrait sur la réalisation des projets de transport en commun déjà prévus. Nous devons ramener les gens dans les transports en commun et en construire davantage , a-t-il déclaré, ajoutant que l'achalandage augmentera parallèlement au retour progressif des gens au bureau.

Chloe Brown, qui est une fois de plus apparue comme une critique acerbe du maire sortant sur la scène du débat, a réprimandé ce dernier pour ne pas avoir réalisé son programme SmartTrack, une promesse clé de sa campagne en 2014.

SmartTrack visait à améliorer du service ferroviaire de GO Transit à Toronto, mais le plan est resté lettre morte.

Il est temps de sortir la politique de la planification du transport en commun , a-t-elle déclaré.

Sarah Climenhaga a de son côté appelé à des améliorations qui pourraient être apportées dès maintenant , y compris la baisse des tarifs pour de nombreux passagers. Stephen Punwasi, quant à lui, a réclamé la vente de certains terrains appartenant à la Commission de transport de Toronto (CTT) afin de financer des améliorations au système.

Densification douce ou révolution de la rénovation ?

En matière de logement, John Tory a défendu son bilan, notant que 19 000 logements abordables sont en voie d'être construits. De plus, il y a 3800 logements supplémentaires avec services de soutien dans lesquels les gens vivent actuellement.

Pour lui, la clé à l'avenir sera de modifier les règles pour autoriser plus de types de logements dans plus de quartiers. Il souhaite par exemple autoriser la construction de plus de triplex dans les quartiers actuellement zonés uniquement pour les maisons unifamiliales.

Les triplex étaient un style de logement autrefois populaire dans la ville, puis tout d'un coup, ils sont devenus une mauvaise chose , a-t-il noté.

John Tory a réitéré son plan d'ajouter des formes de logement plus denses dans plus de quartiers de la ville. Photo : CBC/Evan Mitsui

John Tory a ainsi demandé aux électeurs de lui accorder un nouveau mandat pour changer cela.

M. Punwasi a répondu sur un ton sarcastique : John, cela ressemble à un très bon plan. Vous auriez dû le faire.

M. Penalosa, quant à lui, a présenté son plan de révolution de la rénovation , qui verrait la Ville fournir une aide conséquente aux personnes âgées espérant vieillir chez elles. Ces personnes âgées, qui possèdent parfois de grandes maisons, seront aidées financièrement à diviser leur maison pour y aménager plusieurs logements.

Des milliers de personnes profiteraient de ce programme, selon le candidat urbaniste.

Mme Brown, pour sa part, a critiqué la Ville qui exploite, selon elle, un système de permis désuet. Je compatis avec les promoteurs , a-t-elle déclaré.

John Tory rejette l'idée de réduire le budget de la police

Avant le débat, une vingtaine de militants ont organisé une manifestation appelant les candidats à la mairie à retirer le financement de la police s'ils sont élus.

Lors du débat lui-même, Gil Penalosa a critiqué certaines dépenses de la police, y compris ce que le service dépense pour son service équestre. Il souhaite évaluer chaque coût .

M. Tory a déclaré qu'il poursuivrait les réformes de la police et maintiendrait son budget de plus d'un milliard de dollars, ce qui est de loin le poste de dépenses le plus important de la Ville. Diminuer le financement de la police est quelque chose que je ne ferai pas , a-t-il indiqué.

Chloe Brown, s'exprimant après le maire sortant, croit qu'il faut rediriger l'argent vers les services de soutien en santé mentale.

Seuls six candidats à la mairie ont participé aux débats

Seuls six des trente et un candidats à la mairie sont apparus sur les grandes scènes de débat pendant la campagne.

Reginald Tull, qui est aussi candidat à la mairie, a quant à lui interrompu le débat lundi lorsqu’il s’est invité sur la scène et crié où est ma place? .

Le candidat à la mairie de Toronto, Reginald Tull, qui n'a pas été invité au débat de la Chambre de commerce de la région de Toronto, est expulsé de la salle après avoir interrompu John Tory, lundi. Photo : CBC / Evan Mitsui

Le candidat Jack Yan a participé au premier débat, mais n'était pas sur scène pour le second. John Tory, Gil Penalosa, Chloe Brown et Sarah Climenhaga étaient présents à ce premier débat organisé la semaine dernière par le groupe de défense des personnes âgées CARP .

L’événement de lundi survient quelques jours seulement après la fin de la période de vote par anticipation. Bien que la période de cette année ait été plus longue que celles des élections précédentes, les résultats montrent que la participation a chuté de près de 7 % par rapport à 2018 et de près de 30 % par rapport au record de 2014.

Le jour du scrutin, le lundi 24 octobre, les électeurs pourront se rendre dans 1460 bureaux de vote à travers la ville de 10 h à 20 h pour voter.

Au total, 31 personnes se présentent à la mairie, ce qui constitue de loin la liste la plus longue de votre bulletin de vote.