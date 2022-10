Le nouveau maire élu de Vancouver, Ken Sim, prépare le futur une étape à la fois

Le nouveau maire élu de Vancouver, Ken Sim, aborde son nouveau mandat avec prudence et méthode. S’il compte embaucher 100 nouveaux policiers et 100 nouveaux travailleurs en santé mentale d’ici un an pour lutter contre la criminalité, la promesse phare de sa campagne, il donne peu de détails sur la façon d’y arriver pour l'instant.