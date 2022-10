De musicienne à artiste peintre, Caro LaFlamme aux talents multiples

Née à Winnipeg au sein d’une famille créative, Caro LaFlamme est une véritable artiste multidisciplinaire. Musicienne et chanteuse à ses heures, elle met aussi son inventivité au profit de l'art visuel.

De 2015 à 2021, Caro LaFlamme a oeuvré comme claviériste principale et choriste au sein du groupe canadien Efflo, avec lequel elle a voyagé à l’étranger. La musicienne a aussi lancé à l’automne 2019 un album solo de rock alternatif intitulé Imposter Syndrome.

Mais cette diplômée de l’École des beaux-arts à l’Université du Manitoba, avec un baccalauréat obtenu en 2017, renoue aujourd'hui avec la peinture et la sculpture pour créer des autoportraits et des compositions abstraites. Elle le fait à travers une lentille féministe, contemporaine.

L'artiste Caro Laflamme Photo : Radio-Canada

La jeune femme, qui dit être à la recherche de créations viscérales, s’utilise comme modèle dans ses oeuvres personnelles pour dévoiler sa propre vulnérabilité.

« J'aime beaucoup faire des autoportraits. Pour moi, c'est une des choses les plus honnêtes que tu puisses faire comme artiste. » — Une citation de Caro LaFlamme

Elle s'inspire aussi des œuvres classiques sur lesquelles elle pose un regard critique.

Caro LaFlamme s'inspire de son quotidien pour créer ses autoportraits. Photo : Radio-Canada

Quand il y a des tableaux de femmes qui sont allongées sur leur lit et montrent toutes leurs richesses [...] j'aime prendre ces tropes-là et m'en moquer et créer des versions du 21e siècle avec moi comme sujet .

L’artiste puise autant dans ses souvenirs d'enfance que dans ses expériences comme adulte. Ses oeuvres aux multiples facettes mettent en lumière les thèmes de l’anxiété des consommateurs, l’éphémère et l’anodin.

Une des oeuvres du projet Afterlife de Caro LaFlamme Photo : Fournie par Caro LaFlamme

Dans série intitulée Afterlife, elle transforme en oeuvres d’art des objets jetables qu’on utilise au quotidien.

La série Troublegum explore quant à elle la nouvelle appréciation qu’a l’artiste pour des couleurs qui portaient dans son regard de jeune fille une charge négative.

Quand j'étais jeune, je rejetais le rose et même les choses féminines en général, parce que j'avais même à ce jeune âge appris que les choses féminines n'étaient pas des choses intéressantes, fortes, avec de la valeur. Alors je ramène le rose dans mes pièces pour montrer plus de compassion à ce que j'étais quand j'étais plus jeune.

Oeuvre de Caro LaFlamme intitulée Thank You Photo : Radio-Canada

Les oeuvres de Caro LaFlamme sont réunies dans l'exposition Silicon(ne) présentée à la Galerie du Centre culturel franco-manitobain (CCFM) jusqu’au 17 décembre 2022.