Une adolescente transgenre tabassée au Pavillon Wilbrod-Dufour

Le Centre de services scolaire (CSS) du Lac-Saint-Jean se défend de ne pas avoir été en mesure de protéger une adolescente transgenre du Pavillon Wilbrod-Dufour, à Alma, victime de violence et d’intimidation.

La semaine dernière, Kloé Guillemette a été frappée au visage par un autre élève. L'adolescente changera d'ailleurs d'école après avoir subi deux années d’enfer.

Il y a deux ans, Kloé Guillemette sortait du placard. Depuis, l'adolescente transgenre de 15 ans est l'objet d'insultes et de moqueries qui, avec le temps, se sont transformées en coups.

Dans une vidéo tournée en février, on peut voir une bagarre éclater près du Pavillon Wilbrod-Dufour. Mercredi dernier, la situation a atteint son paroxysme lorsqu’elle a été harcelée par une trentaine d'élèves à l'école sur l'heure du midi. L'un d'eux lui a assené un coup.

« C’est là que je sors mon couteau pour les effrayer. C’est là que le monde réagit. C’est là que l’aide arrive. C’est sûr que je me suis sentie comme si ma vie dépendait de moi. Ma sécurité, je pense que ce n’est rien que moi qu’il l’avait en main. » — Une citation de Kloé Guillemette

Son père, Dominic Guillemette, n'endosse pas le geste, mais selon lui, il démontre à quel point les choses ont dégénéré en deux ans. Selon lui, les élèves fautifs s'en sont toujours plutôt bien sortis. Il déplore que la direction de l'établissement n'ait pas su protéger sa fille des intimidateurs qu'elle ne connaissait pas pour la plupart.

Ce qu’ils nous conseillaient de faire, c’était de la garder ici quand ça brassait trop. Je sais qu’ils ont fait des interventions avec certains. Avec la dernière altercation qu’il y a eu, il y a eu un gros manque. Où était la sécurité? On n’a pas protégé ma fille adéquatement, mais pas du tout , déplore-t-il.

Le CSS réagit

Le directeur général du Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, assure que l'école a fait tout ce qu'elle pouvait. Il a été proposé aux parents de changer leur fille d'école l'année dernière.

Ça fait partie des solutions potentielles. Quand on travaille dans des situations, on est dans l’humain. On a des professionnels autour dans le dossier qui ont travaillé avec la famille les parents. Les solutions sont mises en place , a fait valoir Marc-Pascal Harvey.

La directrice générale de l'organisme Diversité 02, Roxanne Gervais, se désole de constater que des comportements du genre existent encore en 2022.

Il y a encore des croûtes à manger au niveau de la population, au niveau de l’acceptation, au niveau de comment travailler pour oui, offrir des milieux sécuritaires, de la prévention, mais aussi comment intervenir auprès des personnes qui commettent ces actes-là , pense Roxanne Gervais.

Kloé Guillemette changera finalement d'école. Son père et elle ont choisi de dénoncer la situation sur la place publique dans l’espoir qu’elle ne se reproduise plus. Dominic Guillemette n'exclut pas la possibilité de se tourner vers les tribunaux.

