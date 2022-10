L’Ontario prend la place des Prairies comme épicentre des tornades

Cette année, l’Alberta a connu 8 tornades contre seulement 3, l'année dernière, selon Kyle Fougere, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. Cela représente 3 tornades de plus que le Manitoba, mais plus de trois fois moins que la Saskatchewan, qui en a enregistré 25.

Entre 1980 et 2009, l’Alberta a enregistré une moyenne de 15 tornades par an, dit Kyle Fougere.

Ces données étant mises à jour dans un intervalle de 30 ans, celles de la période de 1990 à 2020 sont attendues l'année prochaine.

Entre 1990 et 2019, le Manitoba a affiché une moyenne de 8 tornades par an, avec toutefois un nombre de tornades annuel inférieur à la moyenne depuis 2016.

La Saskatchewan, qui a connu, cet été, sa saison des tornades la plus prolifique depuis 2012, en était à une moyenne annuelle plus proche de 18 tornades.

Variabilité selon les provinces

Comment expliquer cette différence marquée entre les trois provinces voisines? Selon Kyle Fougere, le faible nombre de tornades recensées en Alberta est devenue une tendance au cours de la dernière décennie. La seule fois où la province a vécu plus de 15 épidodes de tornade en une saison remonte à 2019, alors qu'il arrivait auparavant qu'elle en connaisse 23.

Chaque année, nous constatons une grande variabilité dans le nombre de tornades , explique le météorologue. Il n'est pas très rare qu'une province connaisse un été très différent de celui de la province voisine.

Kyle Fougere mentionne les configurations dans l'atmosphère, le changement de direction ou de vitesse du vent dans l'atmosphère, ou encore des conditions atmosphériques telles que la chaleur et l'humidité, parmi les phénomènes qui peuvent jouer sur la formation de tornades.

Il note également que la fumée des feux de forêt peut y jouer un rôle, car celle-ci limite le rayonnement solaire entrant et, ce faisant, fournit l'énergie nécessaire à ces orages .

Déplacement du centre vers l'Ontario

Chercheur associé au Projet des tornades du Nord, Francis Lavigne-Thériault note aussi que les moyennes de chaque province changent , que le nombre de tornades au cours des 30 dernières années diminue et que leurs emplacements changent également.

Bien que cette année ait consolidé la place de la Saskatchewan comme point chaud des tornades, les tendances historiques montrent un changement, relève-t-il.

La Saskatchewan était autrefois la capitale des tornades au Canada [...]. Maintenant, c'est l'Ontario, depuis les 30 dernières années , affirme-t-il.

Quant à la force des tornades qui se produisent, M. Lavigne-Thériault dit que ces tendances sont plus difficiles à cerner.

Classement des tornades

Bien que le nombre de tornades en Alberta n'ait pas été impressionnant cette année, la force des tempêtes était, pour sa part, notable.

Au Canada, les tornades sont classées selon l'échelle Fujita améliorée (EF), qui va de EF0 à EF5. Plus les dégâts de la tempête sont importants, plus la cote est élevée.

Cette année, l'Alberta a connu deux tornades EF2 : une à Bergen, au nord-ouest de Calgary, au début de juillet, et une autre au cours du même mois, cette fois à Redcliff, près de Medicine Hat.

Les tornades de rang supérieur dans les Prairies sont moins courantes. Pour obtenir un classement élevé, une tornade doit avoir endommagé des arbres ou des structures.

Kyle Fougere, d'Environnement Canada, souligne que le suivi du nombre de tornades, des dommages et de leur emplacement est essentiel pour assurer la sécurité du public.

À cet effet, l'agence fédérale révise constamment ses données pour savoir ce qui crée les tornades les plus faibles par rapport aux tornades les plus fortes, et quels facteurs joueraient dans ceux-ci, afin de pouvoir essayer d'avoir les prévisions les plus précises possibles , précise-t-il.

Avec des informations de Christy Climenhaga