Nouveau cri du cœur pour le tramway Gatineau-Ottawa

Le projet de tramway Ottawa-Gatineau peut maintenant compter sur l’appui de la Chambre de commerce de Gatineau, de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec Outaouais-Abitibi-Témiscamingue (APCHQ-OAT) et de promoteurs immobiliers de l’Outaouais. Des appuis dont se « réjouit » la Coalition S’allier pour le tramway, qui renvoie maintenant la balle dans le camp du gouvernement fédéral.

Le sentiment d’urgence était palpable lors de la conférence de presse de la coalition, lundi, en regard des rumeurs actuelles entourant le projet.

On a une région à deux vitesses. On a la région d’Ottawa, dans laquelle ça se développe à une vitesse grand V, et on a la région de Gatineau qui tarde à se développer, justement parce qu’Ottawa ramasse le gros bout du morceau , s’est désolé Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Le milieux des affaires et des promoteurs immobiliers joignent leurs voix à la Coalition S'allier pour le tramway. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

L’éléphant dans la pièce, cible de tous les intervenants de la Coalition S’allier pour le tramway : le gouvernement fédéral.

Il faudra que les gens politiques au fédéral [...] soient aussi déterminés que nous à faire le développement économique de la région. Quand je paie mes impôts fédéraux, je ne paie pas moins cher que celui qui est à Ottawa , renchérit M. Bisson.

Il n’y avait aucune mention du projet de tramway dans le dernier budget du gouvernement fédéral, déposé en avril dernier. Tout au plus, Gatineau a dû se contenter de l’établissement d’un bureau du transport en commun par la Commission de la capitale nationale.

Interpellée en point de presse lundi à Gatineau, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, ne s'est pas avancée sur un échéancier. Elle s’est toutefois montrée optimiste.

Je sais que mon collègue, le ministre [Dominic] LeBlanc travaille très fort sur ce dossier et [...] on a une équipe de députés très très forte dans cette région qui va aussi travailler sur ça , a-t-elle déclaré.

À la ville, on continue d’investir dans toutes sortes d’infrastructures, dont les transports en commun, mais on n’a pas les revenus suffisants pour investir dans des projets structurants , a déploré, lundi, Anick Des Marais, conseillère municipale du district Mitigomijokan et membre du conseil d’administration du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO).

Patrick Robert-Meunier, porte-parole de la Coalition S’allier pour le tramway et directeur général de Mobi-O, s’est réjoui de ces nouveaux appuis, et souhaite voir une mobilisation équivalente à celle qui s’est manifestée pour l’emplacement du futur hôpital de Gatineau.

Les gens se déplacent tous les jours. Les gens qui vivent des problèmes de transport les vivent au quotidien. Les bus étaient pleins à craquer avant la pandémie , a-t-il expliqué, qualifiant le projet d’incontournable .

Le tramway au cœur du développement immobilier

La responsable du bureau de Gatineau de Vivre en ville, Catherine Craig St-Louis, perçoit le tramway comme la future colonne vertébrale d’un développement et d’une consolidation plus durables pour la région .

La planification d’un grand projet de mobilité durable comme le tramway Gatineau-Ottawa nécessite un engagement continu et la persévérance de la part des élus et leaders de la région , ajoute-t-elle, voyant un tel projet comme essentiel à la lutte contre les changements climatiques.

Sans ce projet, on risque de compromettre un développement intelligent axé sur la mobilité durable , avertit pour sa part Nicolas Brisson, directeur général de l’ APCHQ-OAT , pour justifier l’appui de l’organisme à la coalition S’allier pour le tramway.

« Nous serons devant des problèmes majeurs de transport, ce qui va clairement toucher la qualité de vie des gens. » — Une citation de Nicolas Brisson, directeur général de l'APCHQ-OAT

Le groupe NOVATIO Immobilier, promoteur en Outaouais, dit orienter sa planification autour de projets conçus de manière à favoriser le transport durable pour réduire les déplacements véhiculaires . Son porte-parole David-Alexandre Lamirande verrait la confirmation du financement du projet de tramway comme une façon d’arrimer de manière concrète la vision mise de l’avant par des acteurs du milieu immobilier .

Avec les informations de Nelly Alberola et Rémi Authier