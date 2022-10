Grave accident de travail à Trois-Rivières

L'accident de travail s'est produit vers 12 h 50.

L'arbre en question était située à proximité de la chaussée, donc la branche a également nui à la circulation. On s'est présenté sur place et on a appris que le travailleur avait été transporté à l'hôpital , indique le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) confirme qu'un travailleur a été gravement blessé après avoir été heurté par une branche.

On ignore l'identité de la victime.

Une enquête de la CNESST est en cours. Deux enquêteurs se sont déplacés pour sécuriser les lieux et obtenir de l'information sur les circonstances de l'accident.

Le ministère des Transports a fermé la rue Notre-Dame-Ouest une bonne partie de l'après-midi entre le boulevard Mauricien et le chemin de la Pointe-du-Lac pour faciliter le travail des enquêteurs. L'artère a été rouverte aux alentours de 17 h.