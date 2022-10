« Notre économie va ralentir », prévient la ministre des Finances, Chrystia Freeland

La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a voulu se montrer honnête devant les inquiétudes économiques des Canadiens en conférence de presse lundi : « Notre économie va ralentir. Plusieurs personnes vont voir leurs paiements d’hypothèque augmenter. Les affaires ne seront plus aussi bonnes que depuis le déconfinement. Et le taux de chômage ne sera plus à un creux historique. »

La Banque du Canada appuie sur les freins de l’économie, on voit déjà le ralentissement de l'activité économique et ça va continuer, c’est l'intention. Nous devons connaître les défis qui nous attendent et nous devons y être préparés.

En effet, depuis le mois de mars 2022, la Banque du Canada ne cesse d’augmenter son taux directeur. L’objectif : faire descendre l’inflation, qui a atteint en 2022 des sommets qu'on n'avait pas vus depuis près de 40 ans.

En haussant son taux directeur, la Banque du Canada encourage les banques à augmenter leurs taux d’intérêt, et décourage du même coup les Canadiens à faire de grosses dépenses. Ainsi, la demande devrait diminuer, ce qui aura pour effet, éventuellement, de faire baisser les prix.

Mais d’ici là, plusieurs personnes vont voir leurs paiements d’hypothèque augmenter , explique Freeland. Les affaires ne seront plus aussi bonnes que depuis le déconfinement. Et le taux de chômage ne sera plus à un taux historique.

« C’est ce qui va se passer au Canada. C’est ce qui va se passer aux États-Unis. Et c’est ce qui va se passer dans les économies, grandes et petites, du monde entier. » — Une citation de Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre du Canada

Les Canadiens peuvent déjà voir les prix augmenter un peu partout, comme à l’épicerie ou en construction.

Une période difficile, mais temporaire, assure Freeland

Et la situation, bien que temporaire, ne se résorbera pas de sitôt, prévient la ministre. Déjà, nous avons pu voir l’inflation baisser de 8,1 % de juin à 7,6 % en juillet au Canada. Mais même si l’inflation recule dans les prochains mois, la situation va rester difficile. Difficile pour nos amis. Pour notre famille. Pour nos voisins. Et pour nos communautés .

Malgré tout, la vice-première ministre du Canada se montre confiante. La situation est temporaire et, surtout, les fondements économiques du Canada sont vraiment solides .

Nous avons le plus faible déficit des pays du G7 cette année. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que notre croissance économique sera la seconde meilleure du G7 cette année.

Le produit intérieur brut (PIB) réel a d’ailleurs connu une légère hausse de 0,1 % au Canada en juillet, selon des données publiées jeudi par Statistique Canada, alors que certains économistes prévoyaient plutôt une baisse du PIB de 0,1 % en juillet au pays.

« Je ne vais pas prétendre que ce ne sera pas difficile, mais le Canada a les ressources économiques, sociales et politiques pour répondre à ce défi. J’ai confiance que le Canada va traverser cette période. » — Une citation de Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre du Canada

Et l’optimisme de Chrystia Freeland ne s’arrête pas là. Elle prévoit même que cette période difficile sera suivie d’une période de grandes opportunités pour le Canada.

Il y aura une très grande opportunité, qui arrive une fois dans une génération, et notre pays est dans une position favorable pour en profiter. Le Canada est, dit-elle, dans une position favorable pour exploiter les minéraux critiques et les énergies vertes, que les démocraties à travers le monde veulent acheter .

Mais d’ici là, la ministre Freeland conseille aux Canadiens de s’informer et de se préparer face aux mois difficiles qui les attendent du point de vue économique.

Avec des informations de Madeleine Blais-Morin