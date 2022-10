Un geste posé à la mémoire de Guylaine Potvin mercredi au Cégep de Jonquière

Un geste sera posé mercredi à 13 h à la forêt nourricière derrière le cégep.

L’annonce a été faite sur la page Facebook du Cégep de Jonquière lundi après-midi.

À la suite de l'avancement de l'enquête entourant le décès de Guylaine Potvin, familles, parents, amis, étudiants, membres du personnel et de la communauté qui ont été touchés de près ou de loin par les événements sont invités à se réunir pour partager un moment en sa mémoire , est-il écrit.

L'arrestation du principal suspect Marc-André Grenon la semaine dernière a ravivé un souvenir douloureux pour la communauté collégiale.

Des situations comme celle-là, ça bouleverse et le fait d’avoir des avancements dans l’enquête également ravive des choses. Donc, pour la communauté, pour le milieu, on a senti que ça pouvait être un moment qui serait bienvenu pour vivre une période d’apaisement, par rapport à tout ce qui a été vécu autour de cette situation-là , a indiqué la coordonnatrice aux communications du Cégep de Jonquière, Sabrina Potvin.

Guylaine Potvin étudiait en éducation spécialisée au Cégep de Jonquière. Photo : Sûreté du Québec

Cette dernière était étudiante au cégep au moment du drame.

Marc-André Grenon a été accusé jeudi dernier pour le meurtre et l’agression sexuelle grave de Guylaine Potvin, en plus d’une tentative de meurtre et d'une agression sexuelle sur une autre victime à Québec.

La Sûreté du Québec estime qu’il aurait pu faire d’autres victimes. Ce serait des avancées technologiques, en lien avec l’ADN, qui auraient permis l’arrestation du suspect 22 ans après les faits.

Avec les informations de Michel Gaudreau