Une cliente surprise de voir son vieux billet de 5 $ refusé dans un café

Le billet de Mme Nizzero a été mis en circulation en 1986, longtemps avant l’introduction, en 2011, des billets actuels en polymère.

Le jeune caissier à qui elle a tendu son billet ne l’a pas reconnu, raconte-t-elle, et a donc fait appel à un collègue pour y jeter un coup d'œil.

Mais il était tout aussi méfiant , ajoute Mme Nizzero.

« Donc oui, j’ai fini par payer avec un billet de 20 $. Mais j’ai essayé de les rassurer, de leur dire que oui, il s’agissait, honnêtement, d’un vrai billet. » — Une citation de Irene Nizzero, résidente de Sudbury

Tenant à confirmer que son vieux billet était toujours valide, Mme Nizzero est retournée au café le lendemain pour parler à son gérant.

Je me suis dit : "Bon, peut-être que j’avais tort de présenter ce billet" , explique-t-elle.

Après l’avoir vu, le gérant a toutefois indiqué que les employés auraient dû accepter le billet la veille.

Les commerçants libres de refuser des billets

Dans un courriel envoyé à CBC , une porte-parole de la Banque du Canada, Amélie Ferron-Craig, indique qu’il est du ressort des commerçants de déterminer les méthodes de paiement qu’ils acceptent.

Donc oui, un commerçant peut refuser d’accepter des billets de banque, ou même certaines versions de billets de banque, comme méthode de paiement pour des biens et des services , note Mme Ferron-Craig.

Elle ajoute tout de même que les vieux billets de banque conservent leur valeur et peuvent être échangés pour de nouveaux billets à n’importe quelle succursale bancaire.

Irene Nizzero souligne qu’elle ne blâme toutefois pas les jeunes caissiers à qui elle a eu affaire.

Certaines personnes, plus jeunes, n’ont pas nécessairement vu ce billet, et il peut y avoir une certaine résistance. Je pense que c’est aussi une indication de la popularité des méthodes de paiement virtuelles et par carte , affirme-t-elle.

Avec les informations d'Angela Gemmill de CBC