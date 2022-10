Soumissions attendues pour cartographier la couverture cellulaire

Avec cet appel d'offres, Québec souhaite aussi connaître les coûts pour améliorer la couverture mobile ainsi que les impacts économiques d’un tel projet.

Une enveloppe de 50 millions de dollars était prévue pour la réalisation de cette carte ainsi que pour les premiers travaux de couverture cellulaire dans le dernier budget du Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, rappelle que le réseau cellulaire est quasi inexistant dans certaines zones québécoises.

M. Demers demande que les résidents de ces territoires soient consultés en vue de la création de cette carte.

On sait qu’on a des coins problématiques, mais il y en a combien? Est-ce qu’on a vraiment quelque chose de précis? [...] On ne peut pas se fier aux cartes du CRTC ou quoi que ce soit , affirme-t-il.

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités Photo : Radio-Canada

Des élus municipaux de l’Est-du-Québec se réjouissent que Québec fasse progresser ce projet de carte.

En Gaspésie, le service cellulaire ne couvre pas la municipalité de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, notamment.

Cette question avait d'ailleurs fait beaucoup réagir au début du mois de septembre lorsque la Sûreté du Québec avait lancé une alerte pour ce secteur. Toute la province avait reçu cette alerte, sauf les gens de Saint-Elzéar.

Cette cartographie, c’est une excellente nouvelle , lance la mairesse de Saint-Elzéar, Pâquerette Poirier.

La mairesse de Saint-Elzéar, Pâquerette Poirier (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

S’il arrive encore un pépin comme c’est arrivé malheureusement, on va être nous aussi en mesure de réagir parce qu’on va recevoir l’alerte. On va aussi être au courant, comme tout le monde au Québec, de ce qui se passe dans notre paroisse , ajoute Mme Poirier.

Sur la Côte-Nord, le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, rappelle que des tronçons de la route 138 n'ont pas de couverture cellulaire.

Lorsque la fibre est coupée, on constate qu’on est dépendants de nos cellulaires. Notre économie et notre sécurité [routière] sont dépendantes de ces appareils. C’est extrêmement important pour la Minganie qu’on cartographie et qu’on détermine les zones à risque , dit-il.

Luc Noël est préfet de la MRC de la Minganie (archives). Photo : Radio-Canada

Gilles Bélanger, député d’Orford et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse, n’a pas souhaité accorder d’entrevue lundi à Radio-Canada. À ce stade-ci, [nous] attendons la fin de la semaine. On ne donne pas d’entrevue pendant la transition , a-t-il fait savoir par écrit.

L’appel d’offres pour cartographier le réseau cellulaire se termine le 11 novembre. La date du début du contrat est prévue pour le 14 décembre prochain.

Tous les travaux devront être terminés en février 2024.

Avec la collaboration de Jean-François Deschênes