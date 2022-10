L’Outaouais en queue de peloton au Québec pour la qualité de ses bibliothèques

C’est ce qui ressort du dernier Portrait national 2022 des bibliothèques publiques québécoises, dévoilé lundi, par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

L’Outaouais obtient ainsi un résultat global de 55 %, soit 11 points de moins que la moyenne québécoise.

L’étude Biblioqualité analyse cinq indicateurs, soit les dépenses d’acquisition, les heures d’ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines. C’est Montréal qui se classe au premier rang, avec un résultat de 91 %.

Selon le rapport, les bibliothèques de l’Outaouais auraient un déficit de plus de 30 000 ouvrages pour atteindre le niveau d’excellence afin d’offrir des collections vivantes et en bon état aux citoyennes et aux citoyens .

La bibliothèque Donalda Charron à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Des résultats dont la mairesse de Gatineau France Bélisle ne s’étonne pas. Depuis la fusion municipale, étant donné que cette étude tient compte des investissements et de la superficie par habitant, on voit qu’il y a des données qui ont chuté , explique Mme Bélisle.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, était présente au Sommet de l’habitation, vendredi, qui réunissait les représentants des dix plus grandes villes du Québec pour aborder la question de la crise du logement. Elle souhaite une aide du gouvernement mieux adaptée aux réalités des régions. Photo : Radio-Canada

Isabelle N. Miron, conseillère et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de Gatineau, explique la situation par la croissance démographique, mais aussi par un manque d’investissements au cours des dernières années.

Il y a un boom démographique à Gatineau. Nos infrastructures, même si elles n’accusaient pas un retard, auraient du mal à suivre. Mais il y a aussi un très grand retard [en matière d'investissement]. Entre la fusion en 2002 et la décision du conseil d’investir dans la bibliothèque Donalda Charron en 2014, il n’y a eu aucun sou qui a été investi dans le réseau des bibliothèques de Gatineau. Malheureusement, on en voit les conséquences aujourd’hui , a-t-elle commenté.

La conseillère Isabelle N. Miron (archives). Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

« Ce n’est pas surprenant, mais c’est bien désolant pour la 4e plus grande ville du Québec. » — Une citation de Isabelle N. Miron, conseillère et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de Gatineau

Isabelle Miron explique également que le réseau des bibliothèques publiques de Gatineau souffre, comme d'autres secteurs, du manque de main d'œuvre.

Ce bilan ne surprend pas non plus l’ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Juste à Gatineau, les bibliothèques actuelles étaient de deux à trois fois trop petites par rapport aux indicateurs par habitant qu’on devrait respecter. Le retard, on le connaissait , dit-il.

Essentiel pour une communauté

Les investissements dans les bibliothèques, mais aussi dans la culture, c’est essentiel pour une communauté , a soutenu la mairesse France Bélisle, parce que c’est par là que passe le développement de milieux de vie, du sentiment d’appartenance à sa ville, sa région, son monde, à ses voisins .

Des propos partagés par l’ancien maire Pedneaud-Jobin.

Je reste convaincu que notre avenir collectif, même le bonheur de nos enfants, résident dans l’accès à des bibliothèques qui sont pleines , dit-il.

L'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

France Bélisle a rappelé qu’une aide des gouvernements est nécessaire, car les villes en ont déjà beaucoup dans leur assiette.

On a besoin d’être soutenus. Bien sûr, on veut faire des investissements, et on doit les faire, mais les faire seuls quand on est une ville, c’est difficile, parce qu’on a de plus en plus d’obligations, et de moins en moins de moyens , fait valoir France Bélisle.

De son côté, Maxime Pedneaud-Jobin admet que c’est toujours un combat d'investir dans les bibliothèques .

On peut en faire plus oui, mais on rejoint assez vite la réalité politique au conseil. Pour des gens, ce n’est pas une priorité.

Mme Bélisle souligne que deux projets de bibliothèques sont en cours dans la région de Gatineau, ce qui va doubler la superficie de bibliothèques dans la région.

Le service de bibliothèques est le service qui est le plus consommé par les Gatinois. C’est un service qui est extrêmement prisé. [...] Dans les sondages que nous conduisons auprès des citoyens, on voit qu’il y a un appétit , conclut Mme Bélisle. Ce n’est pas une surprise. À partir du moment où on a des données comme ça, [...] on a une pression de résultat pour être capable de livrer la marchandise.

Avec les informations de Camille Boudreau-Potvin