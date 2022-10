La Ville de Québec anticipe un petit surplus à la fin de l’année

La Ville de Québec se dirige vers un petit surplus budgétaire de 2,4 millions de dollars à la fin de l'année. Les dépenses en hausse en raison de l’inflation ont été équilibrées grâce à des revenus plus élevés qu’anticipés.

Pour l'instant, à la lumière des projections qui sont faites, c'est une très bonne nouvelle , s’est réjoui le maire Bruno Marchand. À moins d’un imprévu, il n’anticipe pas de changement majeur d’ici le 31 décembre. Les projections présentées dans la mise à jour tiennent compte de la forte inflation qui devrait perdurer pour les quatre prochains mois de l’année fiscale.

« Pour l'instant, notre monde fait un travail colossal dans un contexte extrêmement difficile. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Dépenses en hausse

Au chapitre des dépenses non planifiées, la Ville a dû composer avec une facture additionnelle de 15 millions de dollars pour le déneigement. Le transport de la neige coûte plus cher et le prix des soumissions a augmenté davantage que l’indexation prévue.

L’administration Marchand a aussi dû débourser 8,3 millions de dollars de plus pour les heures supplémentaires des pompiers et des policiers, notamment lors de manifestations dans la capitale.

La hausse du prix de l’essence et de plusieurs matières premières a aussi entraîné des coûts supplémentaires de 8,3 millions de dollars.

Les revenus compensent

La Ville de Québec arrive malgré tout à afficher un surplus dans ses prévisions, notamment grâce à une forte hausse des droits de mutation qui ont fait entrer 19,8 millions de dollars de plus qu’anticipé dans les coffres municipaux. La hausse des taux d’intérêt a aussi permis à la Ville d’encaisser 15,5 millions de dollars de plus que prévu.

Le surplus annuel anticipé de 2,4 millions de dollars représente environ 0,1 % du budget total de la Ville.

Pour le prochain budget municipal, le maire Marchand indique qu'il est toujours à la recherche de nouveaux revenus notamment parce que les taxes foncières représentent 78 % des entrées d'argent de la Ville.

La décision de son administration de plafonner l'augmentation de taxe à 2,5 % pour 2023, soit bien en deçà de l'inflation, va priver le trésor public de 40 millions de dollars. Il y a une partie qui va être compensée par de nouveaux revenus , prévient Bruno Marchand.

Sans donner de détails sur ce que contiendrait le prochain budget, il exclut toutefois d'emblée une taxe municipale sur l'essence, comme il en existe une à Montréal.