Encore bien des défis à relever pour le logement aux Îles-de-la-Madeleine

Le SARL est en activité depuis cet été. L'organisme a dressé son premier bilan lundi matin.

Ç'a été un bel été, un été très actif , explique Pierre Desbiens, intervenant en soutien communautaire en logement.

« On avait défini la tâche d’intervenant, mais on s’est aperçus qu’il y avait plus encore à faire et que le service était nécessaire pour, entre autres, créer des liens entre propriétaires et locataires. » — Une citation de Pierre Desbiens, intervenant en soutien communautaire en logement pour le SARL des Îles

De juillet à septembre, 27 ménages ont été accompagnés par le service d'aide et cinq d’entre eux ont eu recours à de l’hébergement temporaire d’urgence. Cependant, Pierre Desbiens rappelle qu'il ne s’agit que d’une solution à court ou à moyen terme.

Il serait facile de remplir [les logements temporaires] et de laisser les personnes là. Il faut vraiment que ces gens se prennent en charge et trouvent un logement, parce que si on remplit pendant une période, on ne répondra plus aux besoins essentiels de quelqu’un d’autre qui nécessiterait de l’hébergement d’urgence , explique M. Desbiens.

L'intervenant communautaire Pierre Desbiens accompagne les résidents des Îles-de-la-Madeleine dans leur recherche d'un logement (Archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon le SARL et ses partenaires, la meilleure façon de contribuer à résoudre ce problème consiste à faire le choix de louer à l’année aux citoyens madelinots plutôt que leur demander de libérer leur logement pour en faire de l’hébergement locatif touristique.

Un certain nombre de personnes qui ont trouvé un logement l’ont loué pour huit mois, donc l’année prochaine, il va encore y avoir des problèmes , ajoute M. Desbiens.

Pour le moment, le SARL indique que le mandat d’intervenant communautaire en logement, le rôle de M. Desbiens, est maintenu. Les membres du comité de partenaires poursuivent également des démarches pour pérenniser le poste à longueur d’année.

« Notre bilan est positif, oui, mais d'un autre côté, je trouve ça triste que le service soit nécessaire. » — Une citation de Pierre Desbiens, intervenant en soutien communautaire en logement pour le SARL des Îles