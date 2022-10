BC Ferries augmente ses tarifs de 1,5 % en raison de la hausse des prix du carburant

L’opérateur maritime, BC Ferries, va augmenter sa surcharge sur le carburant à partir du 1er novembre en raison de l’augmentation des prix du carburant. La surtaxe passera de 2,5 % à 4 %, a annoncé l’entreprise lundi.

Cela ajoutera donc 0,70 $ au tarif pour adulte et 3,15 $ pour un véhicule et un chauffeur empruntant les trajets entre la région métropolitaine de Vancouver et l’île de Vancouver. À titre d’exemple, le tarif pour un adulte allant de Vancouver à Nanaimo passera de 18,70 $ à 19,40 $.

Les trajets entre les îles du Golfe coûteront 0,40 $ de plus pour adulte et 1,70 $ supplémentaire pour un véhicule et un chauffeur.

Cette augmentation s’ajoute à celle qui avait été appliquée le 1er juin dernier, qui était de 1,5 %. Ainsi, en l’espace de cinq mois, les tarifs ont augmenté de 3 % au total.

BC Ferries précise que l’usage de la surcharge et de rabais permet à l’opérateur de gérer la volatilité des prix du carburant depuis près de deux décennies. Lorsque le prix est bas, un rabais est appliqué au prix des billets, et lorsque celui-ci augmente, un supplément est ajouté.