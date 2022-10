Troubles cognitifs : un CHSLD redoré pour éveiller les souvenirs

Une aile du bâtiment a été redorée avec des images grandeur nature d’une épicerie, d'un salon de coiffure et d'une caserne de pompiers qui tapissent les murs pour recréer une ambiance de village.

L’idée est de redonner vie à des lieux que les résidents ont pu connaître par le passé.

Ici [à] Squatec, ça se prêtait bien parce que c'est un petit CHSLD , soutient la présidente de la Fondation de la santé du Témiscouata, Linda Landry.

Avec cette initiative, la présidente souhaite que les patients se sentent chez eux.

« C’est long de passer 24 h dans un CHSLD . Oui on dort, mais le jour, mettez-vous dans une chaise dans un CHSLD de 7 h à 8 h le soir jusqu’au coucher. Ça prend quelque chose pour les stimuler, pour leur rappeler de bons souvenirs et je pense qu'avec ça, on va réussir. »

Selon les chiffres du ministère de la Santé, 75 % des résidents en CHSLD dans la province sont touchés par un trouble cognitif.

Il y a donc un véritable enjeu pour améliorer leur qualité de vie, selon le directeur adjoint du volet hébergement du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Philippe Levasseur.

L’approche est importante en CHSLD, mais l’environnement aussi qui ressemble à la maison et c’est ça qui peut faire toute la différence au quotidien pour nos résidents , explique Jean-Philippe Levasseur.

Ça crée vraiment des moments magiques à l'intérieur de nos murs , se réjouit la gestionnaire du CHSLD de Saint-Michel-du-Squatec, Marie-Jo Cormier.

« On voit les souvenirs revenir, ils vont nous parler des couleurs. On voit les regards changer, les sourires et on a des conversations qui se créent autour d’une boîte à fleurs. »