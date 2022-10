L’Ukraine devrait rester neutre face à la Russie, selon Danielle Smith

Dans une vidéo publiée en direct en avril 2022, deux mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, Danielle Smith affirme qu’elle croit que la solution aurait dû être, dès le début, que l’Ukraine reste neutre et qu’elle se dénucléarise .

Durant la Guerre froide, l’Union soviétique détenait bel et bien des armes nucléaires sur le territoire actuel de l’Ukraine. Or, depuis l'effondrement du bloc communiste, l'Ukraine a signé un traité de non-prolifération des armes nucléaires et transféré celles-ci à Moscou durant les années 1990. Elle n’en détient plus aucune depuis 2001.

De plus, si l’Ukraine se rapprochait idéologiquement de l’Occident depuis des années, elle n’a fait de demande d’adhésion formelle à l’OTAN que cet automne, plus de six mois après l’invasion russe de son territoire. La Russie a également déjà annexé de force plusieurs de ses régions en 2014 et les combats y perdurent depuis.

Selon plusieurs médias, Danielle Smith a également relayé des théories du complot sur des réseaux sociaux au printemps, notamment à propos du financement américain de laboratoires biomédicaux en Ukraine. Elle y affirme aussi que si des régions ukrainiennes ont des affinités avec la Russie, elles devraient pouvoir se séparer et se gouverner indépendamment.

Danielle Smith semble également suggérer que l’OTAN et l'Ukraine pourraient être en partie responsables de l’invasion russe.

Des excuses réclamées

La chef adjointe du Nouveau Parti démocratique albertain Sarah Hoffman a appelé Danielle Smith à s’excuser pour ses commentaires.

« Dire à Kiev et aux Ukrainiens d’être neutres alors qu’ils se battent pour leur vie, tentent de se défendre, eux, leur souveraineté et leur famille, est incroyablement erroné, irrespectueux et franchement cruel. » — Une citation de Sarah Hoffman, chef adjointe du Nouveau Parti démocratique albertain

L’ancien vice-premier ministre albertain Thomas Lukaszuk, qui s’est fortement impliqué dans les efforts de soutien à l’Ukraine en Alberta, croit que ces commentaires révèlent la tactique populiste de Danielle Smith pour motiver sa base partisane.

C’est un message codé pour ses partisans, car elle tente de se présenter comme faisant partie de ce mouvement allant à l’encontre des faits, des institutions démocratiques et des normes. Elle fait ces commentaires pour enflammer sa base politique très radicale , l’accuse-t-il.

Je ne crois pas qu’elle a fait ces commentaires parce qu’elle est ignorante. Je crois qu’elle le fait consciemment et ce n’est pas la première fois. Elle l’a fait sur la vaccination et bien d’autres enjeux , continue-t-il.

Thomas Lukaszuk affirme que depuis que ces commentaires ont été mis à jour cette fin de semaine, il a vu et reçu des centaines de messages appuyant la Russie et condamnant l’Ukraine, ce qui n’était pas le cas avant l'intervention de Smith.

Olex Vasetsky, un Ukrainien vivant au Canada depuis une quinzaine d’années, estime de son côté que la première ministre n’essayait pas d’être irrespectueuse, mais qu’elle ne comprend pas bien la réalité sur le terrain et est vulnérable à la propagande russe.

Il l’invite à rencontrer la communauté ukrainienne pour mieux la comprendre, ainsi que son histoire.

Le congrès mondial ukrainien n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues.

Smith défend sa vision

Questionné sur ces critiques, le bureau de la première ministre Danielle Smith nous a dirigés vers une déclaration qu’elle a faite dimanche, dans laquelle elle ne s’excuse pas. Elle appelle plutôt le NPD à cesser de politiser le dossier et réitère ses croyances.

Mon arrière-grand-père ukrainien, Philipis Kolodnycky, a fui le communisme et a immigré au Canada après la Première Guerre mondiale, lorsqu’il a changé son nom pour Smith. Je chéris et valorise profondément mon héritage ukrainien. Mes croyances politiques sont façonnées largement par ma méfiance profonde du socialisme que mon arrière-grand-père a fui , écrit-elle.

Elle ajoute qu’elle a demandé au ministère des Affaires intergouvernementales de lui indiquer comment mieux appuyer les réfugiés ukrainiens en sol albertain.