Des traiteurs, hôtels et salles affichent complet pour les partys de bureau

Alors qu’il devrait être possible de se réunir sans contraintes sanitaires durant la période des Fêtes pour la première fois depuis le début de la pandémie, pratiquement toutes les salles de réception sont déjà réservées et des services de traiteurs affichent complet en vue des partys de bureau des Fêtes.

À pareille date l'an dernier, le téléphone sonnait dans les hôtels, mais la plupart du temps pour des annulations de partys de Noël.

L'année passée, c'était bien parti en septembre pour les Fêtes, les plages horaires se remplissaient. Mais tout d'un coup, les entreprises annulaient, avec les cas de COVID, l'incertitude , s’est rappelé Jean-Benoît Gilbert, propriétaire de l’Hôtel Le Montagnais.

Les hôteliers poussent maintenant un soupir de soulagement. La période des partys de bureau s'amorce et presque toutes les salles de réception sont déjà réservées. Les clients semblent vouloir rattraper les occasions perdues.

Les réservations vont très bien. Notre plage horaire des partys des fêtes, début novembre jusqu'à fin décembre, principalement les jeudis, vendredis, samedis, ça affiche complet déjà. Les gens appellent et malheureusement, on n'a plus de place à leur offrir , a poursuivi Jean-Benoît Gilbert.

Le son de cloche est le même dans la plupart des hôtels du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La majorité des hôtels sont complets pour le temps des Fêtes. C'est vraiment difficile de trouver une salle après le milieu de novembre. En même temps, on est content! Ça fait deux ans que rien ne se passe dans les salles. Alors c'est une très belle nouvelle pour les hôteliers , a indiqué Anne-Marie Boudreault, directrice générale de l’Association de l’hôtellerie du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Marie-Eve Gagnon est copropriétaire de l'entreprise Les trois chefs maître traiteur, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

L’engouement prononcé touche aussi les traiteurs.

On n’a plus aucune disponibilité pour les vendredis et samedis de novembre et décembre. Ça a commencé dès le mois de mai, on a eu les premier appels, et ça fait quelques mois qu'on est complet. On en refuse une dizaine par jour , a révélé Marie-Eve Gagnon, copropriétaire de l’entreprise Les trois Chefs maître traiteur.

Les places s’envolent d’ailleurs rapidement pour les soupers-spectacle comme ceux de la Coco Fiesta, une troupe qui peut être engagée lors d’événements en plus de proposer des dates pour le grand public.

Dans les centres de loisirs, la demande est forte également pour les célébrations.

La demande est plus de bonne heure que d'habitude. Ça a commencé milieu septembre. Je n'ai presque plus de places d'ici le 23 décembre. (...) Et les gens ont des gros budgets à dépenser. Ça fait deux ans qu'ils ne dépensent pas. Ça fait que pour les partys de Noël, ils ont plus de budget , a mentionné Régis Lamontagne, propriétaire du Centre de loisirs Joseph-Nio, qui offre notamment de jouer aux quilles aussi.

Régis Lamontagne est le directeur du Centre de loisirs Joseph-Nio, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

La période des Fêtes 2022 devrait donc permettre de renflouer les coffres pour plusieurs entreprises, alors que les finances ont plutôt été à sec en 2020 et 2021.

Notre chiffre d'affaires était à zéro l'année passée. On n'avait pratiquement pas de partys de Noël. La COVID-19 nous a quand même coûté 75 000 $. Là, on va reprendre un peu ça , a souligné Régis Lamontagne.

On n'est pas encore sorti du bois. Ça va prendre encore deux à trois ans. On ne pourra jamais rattraper, mais au moins on va reprendre un rythme qu'on avait , a dit pour sa part Anne-Marie Boudreault.

En conclusion, les entrepreneurs se croisent tous les doigts pour que la COVID-19 ne vienne pas gâcher la fête dans les prochaines semaines.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche