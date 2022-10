Les récoltes en Alberta sont presque terminées et sont en avance cette année

Selon les statistiques officielles, 99,2 % des cultures ont été récoltés en date du 11 octobre. C’est 23 % de plus que la moyenne des 5 dernières années et 17 % de plus que celle des 10 dernières années, selon le rapport.

De plus, les récoltes sont en avance de deux à trois semaines par rapport à la moyenne des 10 dernières années.

La chaleur des derniers mois serait la cause de cette récolte prématurée, comme l’explique le fermier et vice-président du conseil d'administration de la fédération de l'agriculture de l'Alberta Keith Degenhardt.

Nous avons eu un bon taux d'humidité de la fin du mois de mai jusqu’au début de juillet , précise-t-il. Les mois d’août et de septembre ont été très secs [dans la région], mais cela a fait en sorte que la maturité de certaines cultures s’est faite plus rapidement.

Selon le rapport, les précipitations de juin et du début de juillet ont amélioré les réserves d'humidité des sols. Cependant, les réserves d'humidité ont commencé à se détériorer à la mi-juillet.

Selon des agriculteurs, les récoltes d'orge et de blé ont été excellentes, mais la chaleur excessive de l'été a malmené d'autres cultures, comme le canola, ce que dit également le dernier rapport.

Keith Degenhardt fait pousser plusieurs cultures, dont du blé, de l’avoine et du canola. Ses récoltes sont terminées depuis deux semaines et il pense déjà qu’il y aura des surplus pour ses cultures de céréales et de lin.

Chez François Côté, un fermier de Donnelly, la récolte est terminée depuis un mois. Il n’a toutefois enregistré aucun surplus. Cultivant des céréales et du foin, il trouve que la moyenne est très bonne, même si sa région a été plus sèche que le reste de la province.

Des sols trop secs pour une fin de récolte

Les dernières données du rapport indiquent que 40 % des sols agricoles sont considérés comme pauvres. Certains dans les régions du sud, du nord-est et du nord-ouest de l’Alberta sont encore secs à l'heure actuelle.

Comme ses sols sont à sec, François Côté souhaite qu’il y ait assez d'humidité dans les prochains mois pour espérer avoir une récolte pour l’année prochaine. Keith Degenhardt est du même avis.

Le vice-président de la fédération de l'agriculture de l'Alberta précise que des fermiers de sa région n’ont toujours pas encore semé les graines pour la prochaine récolte, parce que le sol est encore trop sec.

« Certaines terres sont tellement sèches et dures qu’ils ne peuvent pas bien les pénétrer avec leur équipement. » — Une citation de Keith Degenhardt, vice-président de la fédération de l'agriculture de l'Alberta

François Côté a également d’autres inquiétudes. Avec l’augmentation des prix des engrais chimiques, de l’essence, du transport et aussi des coûts de réparation pour l’équipement agricole, il n'a pas constaté de revenus supplémentaires à ceux qu’il fait d’habitude.