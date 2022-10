Aucun des candidats d’une circonscription électorale de Viamonde ne parle français

Le scrutin de la circonscription 3 de Viamonde, Toronto Centre, offre le choix entre Amina Bibi Bhaiyat et Joseph Frasca. Peu, voire pas du tout d’information sur ces candidats ni de moyen de les contacter ne figurent sur le site Internet des élections municipales et scolaires en Ontario.

Ils sont inconnus dans la communauté francophone, ne mènent aucune campagne et sont introuvables sur les réseaux sociaux.

Surpris, des parents d’élèves ont tenté d’en savoir plus sur eux. Ils ont découvert qu’aucun des deux candidats ne parle français.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Aucun profil n'accompagne les noms des deux candidats au poste de conseiller scolaire de Toronto Centre pour le Conseil scolaire francophone Viamonde sur le site officiel des élections municipales et scolaires en Ontario. Photo : Site Internet d'Élections municipales et scolaires en Ontario 2022

Elle-même conseillère scolaire de Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron, la mère d’élèves Pascale Thibodeau a obtenu les coordonnées de Mme Bhaiyat et de M. Frasca à la mairie de Toronto puis les a joints par téléphone pour leur demander de préciser leurs programmes.

À ma surprise et à ma déception, les deux candidats ne parlent pas français , dit-elle.

Radio-Canada a pu confirmer cette information auprès d’Amina Bhaiyat lors d'une entrevue mais pas auprès de Joseph Frasca, qui n’a pas répondu à de multiples demandes.

Le français : pas une exigence mais crucial en réunion

Même si le fait de parler français n’est pas une exigence pour se présenter à un conseil scolaire francophone, Pascale Thibodeau constate que la maîtrise de cette langue est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du conseil.

« Les réunions sont longues, elles peuvent être intenses, il y a énormément de lecture, énormément de matériel à couvrir. Si tu es un candidat qui ne comprend pas la langue, je ne sais pas comment tu pourrais procéder. » — Une citation de Pascale Thibodeau, conseillère scolaire à Viamonde

La langue du conseil est le français et le règlement de procédure indique aussi que les réunions ont lieu en français , abonde Geneviève Oger, présidente de Viamonde et conseillère scolaire reconduite à Toronto Ouest.

Amina Bhaiyat assure comprendre le français mais ne pas le parler. Elle compte alors utiliser les services d’un interprète lors des réunions.

Je ferai de mon mieux s'ils me choisissent comme conseillère scolaire , dit cette mère de famille originaire de l’Inde, qui est aussi brigadière scolaire. Ma priorité est d'aider les enfants et les parents.

La candidate Amina Bibi Bhaiyat reconnaît ne pas parler français. Elle milite pour que des parents non francophones puissent envoyer leurs enfants dans les écoles francophones. Photo : Radio-Canada

Ce ne sera pas si simple, rétorque Mme Oger, qui rappelle que certaines réunions se déroulent à huis clos et que seuls les conseillers scolaires y assistent.

En aucun cas un conseiller ne peut avoir par exemple un traducteur qui lui chuchote à l'oreille, parce que le traducteur, évidemment, ne pourrait pas être assermenté.

C'est étonnant

Pascale Thibodeau, comme d’autres parents d’élèves, demeure perplexe.

Je ne mets pas en doute que les candidats sont de bonnes personnes. Ce qui m’a choquée, c’est vraiment le fait qu’ils ne sont pas francophones. Je ne comprends pas ce qui les amène à se présenter au conseil scolaire francophone , dit-elle.

Le fait qu'ils ne parlent pas français, c’est étonnant , reprend Michelle Miller-Guillot, mère de trois enfants inscrits à l’École élémentaire La Mosaïque, dans la circonscription de Toronto Centre.

Elle met en doute la capacité du prochain élu à s'attaquer aux problèmes de l’éducation en français.

« Est-ce que ces deux candidats sauront [...] participer activement de manière à contribuer au bien-être de nos enfants à l'école? Pourront-ils contribuer au fonctionnement d'un grand conseil public francophone où on lutte tous les jours pour préserver la langue? Est-ce qu'ils pourront s'identifier à cette problématique de toujours être cette minorité? » — Une citation de Michelle Miller-Guillot, parent d'élèves

Pour Mme Miller-Guillot, un tel cas de figure inversé, dans lequel une personne nouvelle arrivante qui ne maîtrise pas l’anglais souhaiterait s’impliquer dans le système scolaire anglophone, ne poserait pas le même problème.

L'anglais ne va pas mourir à Toronto ni au Canada. Le français, c'est ce noyau de langue, de culture, qu'il faut vraiment travailler pour préserver.

À une semaine du scrutin, elle pense annuler son vote, non seulement pour l’aspect linguistique mais aussi parce qu’aucun des candidats n’a proposé de plateforme ni publié de coordonnées pour permettre aux électeurs de les contacter.

Pascale Thibodeau a elle aussi l’intention d'annuler son vote et demande que le site officiel des élections oblige les candidats à y diffuser ces informations, d’autant plus que plusieurs autres candidats ne l’ont pas fait dans d’autres circonscriptions.