24 urgences du Québec avec des taux d’occupation de civières de plus de 150 %

En Montérégie-Ouest, par exemple, le taux d’occupation des civières à l’Hôpital du Suroît dépassait lundi matin les 200 %, avec 65 patients sur civières.

La majorité des patients ont d’ailleurs été invités durant la nuit à retourner chez eux.

Tous les patients ont passé au triage, mais comme il y avait peu de capacité, les cas non urgents (p4-p5) étaient invités cette nuit à retourner à la maison et à essayer de voir leur médecin de famille aujourd’hui , explique la conseillère cadre aux communications externes, relations médias et ministérielles du CISSS de la Montérégie-Ouest, Jade St-Jean.

Du personnel a même pris l’initiative d’apposer une affiche fermeture temporaire à l’entrée de l’urgence.

À travers le Québec, 24 urgences affichaient lundi, en début d'après-midi, des taux d’occupation de civières allant au-delà de 150 %. Il s'agit d'une urgence sur cinq.

Quand on défonce les 150 %, il faut comprendre que tout devient dysfonctionnel, explique le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Les corridors deviennent pleins, les salles d'examen sont pleines.

Selon le Dr Boucher, à la même période l'an dernier, il y avait environ 30 % moins de congestion dans nos urgences, et c'est ce qui nous fait peur pour l'hiver qui s'en vient .

Les agences privées pointées du doigt

Selon Mélanie Gignac, présidente de la FIQ - Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest (SPSMO), les problèmes aux urgences sont liés au manque de personnel ainsi qu’au recours aux agences privées d’infirmières.

Les agences qui viennent chez nous mettent une pression supplémentaire sur les infirmières qui doivent les former, leur montrer les protocoles , explique-t-elle.

Trouvez-vous normal qu'une infirmière du public qui gagne 40 $ de l’heure côtoie sa collègue du privé à 120 $ de l’heure? , questionne encore Mme Gignac.

D'après Mme Gignac, plusieurs infirmières d’agence boudent aussi les quarts de travail défavorables, notamment les soirs, les week-ends et les jours fériés.

Les gens qui veulent travailler au privé, qu’ils aillent travailler dans les cliniques strictement privées , affirme Mme Gignac.

En Montérégie-Ouest, on affiche plus 900 emplois à pourvoir, dont plusieurs d’infirmières.

La présidente de la FIQ-SPSMO s’étonne également du silence des ordres professionnels.

Je le dénonce haut et fort [...] Comment [les] ordres professionnels des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes peuvent laisser des gens travailler autant d’heures en une semaine, soigner de façon sécuritaire? Il y a des professionnelles qui sont tellement fatiguées qu’elles sont sujettes à des erreurs médicales sur des patients.

À l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), on rappelle les nombreuses interventions réalisées sur les conditions d’exercice, les ratios, la prestation sécuritaire des soins et le temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Au Collège des médecins, son président, le Dr Mauril Gaudreault, a abordé la question des urgences dans une communication aux membres vendredi dernier.

« Les médecins des urgences craignent de commettre des erreurs ou des fautes déontologiques. » — Une citation de Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec

Ce dernier a rencontré à deux reprises au cours des derniers jours le Regroupement des chefs d’urgence du Québec.