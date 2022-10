Le blues des snowbirds

Aux États-Unis, l’inflation frappe fort, plus qu’ici. En septembre, elle a atteint 8,2 % chez nos voisins du Sud contre 7 % au Canada au mois d’août. Pour le sud de la Floride, dans la région de Miami et de Fort Lauderdale, la hausse a même été de 10,7 % sur un an.

Tout a augmenté. Le dernier ouragan a aussi eu un impact, les gens ont vidé les bouteilles d’eau et le papier toilette. Même pour l’électricité, la facture a augmenté , explique Denise Dumont, rédactrice en chef du Soleil de la Floride, lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

En moyenne, les Floridiens payent 125 $ US par mois en électricité, ce qui est 13 % plus élevé que la moyenne nationale. Et le prix devrait encore augmenter l’année prochaine.

On ne se chauffe pas comme au Québec, mais on se climatise. Donc, on ressent aussi la hausse des prix , rappelle Mme Dumont.

Malgré le contexte financier plus serré, les touristes qui fuient l'hiver devraient arriver en masse lors des prochaines semaines. Ils sont 250 000 provenant du Québec, 900 000 du Canada.

Ceux qui possèdent une propriété auront moins d’impact que ceux qui louent pour quelques mois. Mais j’ai l’impression que les gens vont faire attention à leur argent. Ils feront des activités qui ne coûtent rien, comme aller à la plage, dans les parcs; les gens vont changer leurs habitudes , dit-elle.

C’est d’ailleurs ce que prévoit faire Danielle Nolin et son conjoint Serge Bouchard, qui demeurent à Naples, sur la côte ouest de la Floride.

Ça fait deux ans et demi que nous ne sommes pas allés à notre condo. Donc, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. On a des appréhensions. Mais ce qu’on se dit, c’est que les restaurants sont moins chers qu’au Québec. On va trouver des aubaines. On a beaucoup d’amis, on se fait des soupers communautaires. On va faire plus de BBQ sur le bord de la piscine! , raconte-t-elle, en riant.

Danielle Nolin, résidente de Naples en Floride Photo : Radio-Canada / Courtoisie Danielle Nolin

Un huard déplumé

Comme beaucoup de voyageurs migrateurs, Mme Nolin surveille les mouvements du dollar canadien et achète du billet vert lorsque le taux de change est favorable. Actuellement, le huard est à son plus bas, aux environs de 72 cents US. Il y a un an, il était à 81 cents US.

À la fin de l’été, on a changé du dollar canadien, il était à 79 cents. Faut toujours prévoir cela , dit-elle.

C’est également le cas de son ami Claude Lévesque qui demeure lui aussi à Naples. Il possède des comptes américains et a anticipé les mouvements du huard. Je regarde le dollar canadien tous les jours! C’est devenu une habitude , explique-t-il.

Mais il y a toutefois des choses qui ne peuvent se contrôler, comme les ouragans qui ont frappé la Floride lors des dernières années.

Depuis Irma, nos frais d’assurance ont doublé. On peut s’attendre à une nouvelle hausse l’an prochain, c’est à voir , explique M. Lévesque.

Selon lui, le prix demeure toutefois acceptable. Pour une copropriété à 300 000 $, il en coûte entre 700 $ à 1000 $ annuellement. On fait plus attention à notre argent. On va moins au restaurant au Québec, on va faire la même chose aux États-Unis , dit-il.

Prix à la location en forte hausse

Les embûches seront toutefois plus importantes pour les nouveaux touristes hivernants ou ceux qui veulent visiter la Floride quelques semaines et louer une propriété.

Tout le monde veut venir ici. Pendant la pandémie, on a eu ceux qu’on a appelé les réfugiés COVID, des gens qui faisaient du télétravail de la Floride. C’est sûr que ces gens retournent au bureau, mais l’attrait de la région demeure important , explique Guylaine Fontaine, une agente immobilière établie dans la région de Fort Lauderdale.

L’an passé, la Floride a d’ailleurs connu le flux migratoire le plus important des États-Unis avec un ajout de tout près de 260 000 personnes, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Résultat, le marché immobilier a surchauffé. En juin dernier, le prix des propriétés avait grimpé de près de 30 % sur un an, un sommet aux États-Unis.

Nous travaillons seulement sur des locations de 12 mois. Mais ceux qui veulent venir un mois, deux mois, ils doivent trouver sur des sites comme Kijiji. Et le prix est très élevé. Avant, on pouvait en trouver pour 3000 $ par mois. Maintenant, c’est 4500 $. Et des choses qu’on pouvait avoir sur le bord de la mer, maintenant tu vas payer plus cher à côté du Turnpike , explique Mme Fontaine.

Guylaine Fontaine, courtière immobilière en Floride Photo : Radio-Canada / Courtoisie Guylaine Fontaine

Nuitées plus chères

Pour ceux qui sont à la recherche de nuitées dans les hôtels, la situation n’est guère plus reluisante. En raison de l’ouragan Ian qui a détruit la région de Fort Myers, dans le golfe du Mexique, beaucoup ont réservé sur la côte est.

Ceux qui n’ont pas trouvé d’appartements ou de loyers jusqu’à maintenant, ça risque d’être très dispendieux et difficile à trouver , prévoit Denise Dumont.

Cette dernière constate aussi que certains snowbirds qui repartiront au Québec durant le temps des Fêtes veulent louer leur maison ou leur condo sur Airbnb.

On ne voyait pas cela avant, c’est quelque chose de complètement nouveau. Les gens veulent avoir plus de revenus , explique-t-elle.