90 jours de prison pour avoir heurté une femme avec son véhicule

Michael Ryskie, aujourd’hui âgé de 31 ans, faisait face à une série d’accusations en lien avec ces incidents survenus près du restaurant Subway, dont une de tentative de meurtre. Il devait subir son procès lundi et mardi au palais de justice de Val-d’Or.

De longues négociations entre son avocat, Me Pascal Jolicoeur, et la poursuite, représentée par Me Catherine Chabot, ont cependant mené à un plaidoyer de culpabilité à la seule accusation de voies de fait armés. Un arrêt conditionnel des procédures a ensuite été décrété sur le chef de tentative de meurtre.

Selon les faits relatés au tribunal par Me Jolicoeur, une chicane avait éclaté un soir de mai 2020 entre Ryskie et la victime. Quand l’accusé l’a aperçue marchant sur la 3e Avenue avec un autre homme, il aurait donné un coup de volant en leur direction et percuté la femme.

La victime a passé quelques heures à l’hôpital, souffrant d’ecchymoses et de raideurs. Ryskie, qui n’était pas resté sur les lieux de l’accident, s’est rendu aux policiers le lendemain.

En vertu de l’entente entre les procureurs, qui a été entérinée par le juge Jacques Ladouceur, Michael Ryskie écope de 90 jours d'emprisonnement, à purger de façon discontinue. Il sera aussi soumis à une période de probation de 20 mois, devra verser 6000 $ à l’organisme Le Nid et réaliser 200 heures de travaux communautaires.