5 choses à savoir sur le début de la campagne de vaccination contre la grippe en Alberta

Le gouvernement de l'Alberta met gratuitement 1,9 million de doses de vaccin contre la grippe à la disposition de la population dès lundi 17 octobre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quand l'épidémie saisonnière de grippe devrait-elle commencer ?

L’arrivée de températures plus fraîches à la mi-octobre et les rassemblements intérieurs favorisent la propagation des virus, selon l'endocrinologue et pédiatre edmontonienne Isabelle Chapados. Cela correspond au début de l’automne et est particulièrement notable durant les rassemblements de la période des fêtes , dit-elle.

On rentre tous à l'intérieur et on ferme les portes et les fenêtres, alors on est plus en contact dans des milieux fermés. La grande période de transmission étant avec les bisous et les poignées de main à Noël évidemment , explique la Dre Chapados.

Quand se faire vacciner contre la grippe et qui est concerné?

Le plus tôt possible , répond Isabelle Chapados. Selon la spécialiste, cela est valable pour les adultes et pour les enfants.

« Parce qu'on veut avoir le plus de gens qui se protègent eux-mêmes et qui protègent les autres avant que la grippe n’arrive. » — Une citation de Isabelle Chapados, médecin endocrinologue et pédiatre

La prudence est notamment recommandée en présence des enfants qui sont plus vulnérables, dit la Dre Chapados.

On recommande très fortement la vaccination des bébés de 6 mois à 2 ans, car Ils sont exposés au risque d'hospitalisation , prévient-elle.

Les personnes fragiles et ayant des maladies chroniques sont aussi invitées à se faire vacciner.

On recommande à tous les asthmatiques, par exemple, de se faire vacciner et les gens qui ont des conditions médicales particulières, puis à tous ceux qui s'en occupent , note Isabelle Chapados.

Où et comment se faire vacciner ?

Les vaccins contre la grippe sont disponibles dans les pharmacies participantes, dans certaines cliniques médicales communautaires et dans certains centres d' AHS .

Les vaccins sont offerts pour tous les Albertains âgés de plus de 6 mois. Les Albertains de plus de 65 ans peuvent recevoir un vaccin contre la grippe à dose élevée, tandis que ceux âgés de 6 mois à 64 ans recevront la dose ordinaire.

Les deux vaccins protègent les personnes contre quatre souches communes du virus de la grippe, dit Santé Alberta.

Il sera possible de prendre des rendez-vous par l'intermédiaire du système de réservation à l'adresse bookvaccine.alberta.ca  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ou en appelant la ligne de santé au 811.

Certaines pharmacies accueilleront également les clients sans rendez-vous.

Les vaccins sont également offerts aux personnes qui n'ont pas de numéro d'assurance-maladie provincial.

« Il y a beaucoup plus de danger pour un bébé de 6 mois qui attrape le virus de la grippe d'être très malade, que d'avoir des problèmes liés à la vaccination », affirme la Dre Isabelle Chapados. Photo : Leah Hennel/Services de santé Alberta

À quel âge les enfants peuvent-ils être vaccinés ?

À partir de 6 mois et plus , dit la Dre Chapados. il y a beaucoup plus de danger pour un bébé de 6 mois qui attrape le virus de la grippe d'être très malade, que d'avoir des problèmes liés à la vaccination. C'est sans conteste , tranche-t-elle.

Les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans et les membres de leur famille peuvent se faire vacciner dans certaines cliniques médicales communautaires, alors que les enfants âgés de cinq ans et plus peuvent se faire aussi vacciner dans les pharmacies participantes.

La grippe sera-t-elle sévère cette année?

Selon la Dre Isabelle Chapados, la saison de la grippe a été très particulière, l'année passée. On en a eu de la grippe jusqu'en plein été! , s'exclame-t-elle. C’est probablement relié à la fin du confinement dû à la pandémie [puis] tout le monde est sorti en même temps et a attrapé les virus qu'ils n'avaient pas attrapés normalement en hiver , ajoute-t-elle.

Pour cette année, la Dre Chapados redoute une saison de grippe assez sévère . Parce que les gens recommencent à se rendre visite. On ne porte plus de masque et on est moins bon avec la désinfection des mains , précise-t-elle.

« On va sûrement avoir une bonne saison de grippe. » — Une citation de Isabelle Chapados, médecin endocrinologue et pédiatre

Selon les chiffres de la grippe saisonnière pour 2021-2022 présentés par AHS, il y a eu 2906 cas de grippe confirmés et 14 décès liés à cette maladie. Le taux d'immunisation provincial était de seulement 27 %. Photo : CBC News / Evan Mitsui

Grippe et COVID-19, comment allier les deux vaccins?

Le choix d'être vacciné contre la COVID-19, la grippe ou les deux est un choix personnel , dit la Dre Isabelle Chapados. Elle cite l'exemple de personnes qui ont déjà eu leur 3e ou 4e dose de vaccin. Pour ces gens qui ont déjà une certaine immunité contre la COVID-19, j'irais plutôt avec le vaccin contre la grippe en premier lieu puis le vaccin contre la grippe , affirme-t-elle.

Pour les enfants, la Dre Isabelle Chapados recommande deux semaines de délai entre les deux vaccins en général. Ce n'est pas parce que c'est dangereux, c'est qu'il y a des effets secondaires [après l’injection], on peut plus facilement faire la part des choses , laisse-t-elle entendre.