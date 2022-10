D’autres maires ontariens recevront des pouvoirs supplémentaires

Le premier ministre Doug Ford étendra à d’autres villes ontariennes les pouvoirs accrus accordés par une nouvelle loi aux maires de Toronto et d’Ottawa.

Nous mettons d’une certaine façon la formule à l’essai à Ottawa et Toronto, puis nous irons de l’avant après un an et nous accorderons les pouvoirs à d’autres grandes villes , a déclaré le premier ministre lundi. De cette façon, quand vous élirez un maire, ça voudra dire quelque chose.

La loi sur les maires forts accorde aux maires un droit de veto sur les règlements qui entreraient en conflit avec les priorités de la province, notamment en ce qui a trait à l’accélération de la construction domiciliaire.

Ces pouvoirs supplémentaires doivent entrer en vigueur rapidement après les élections municipales de lundi prochain.

Le maire sortant de Toronto, qui sollicite un troisième mandat, est favorable à cette mesure.

À Ottawa cependant, les deux candidats en tête, Catherine McKenney et Mark Sutcliffe, sont contre.

L’Association des municipalités de l’Ontario avait déclaré en comité parlementaire à la fin d’août que la province devrait mener de vastes consultations avant d’accorder des pouvoirs accrus à d’autres maires.