Sylvain Gaudreault transmet ses dossiers à son successeur Yannick Gagnon

Le transfert, sur une clé USB, s’est fait dans ce qui est devenu le nouveau bureau de Yannick Gagnon, à Place St-Michel sur le boulevard Harvey. Pour l’instant, le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) gardera le même bureau jusqu’au 1er janvier, mais il pourrait également s’y installer à plus long terme.

Yannick Gagnon a été élu le 3 octobre avec 59 % des voix, devançant la candidate du Parti québécois (PQ), Caroline Dubé, qui a récolté 19 % des votes.

Le péquiste Sylvain Gaudreault laisse donc ses dossiers à celui qui lui succède, même si leurs allégeances politiques sont différentes.

Les dossiers de député, ça n’appartient pas au député personnellement. C'est pour faire avancer la communauté, c'est pour soutenir les citoyens. Le rôle de député est fondamentalement un rôle public. Donc, il faut que les dossiers soient aussi publics , a clamé l’ancien député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont souvent eu à travailler au cours des 15 dernières années, alors que Yannick Gagnon était le directeur général du Patro de Jonquière.

Lundi matin, ils ont discuté pendant environ deux heures. Yannick Gagnon y voit de la bienveillance et se sent outillé pour commencer son mandat.

On s'est parlé verbalement des dossiers, on pouvait poser des questions, donc non, ce n'est pas vertigineux. Je dirais que c'est plus motivant , a raconté le nouveau député.

L'ancien député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a rencontré les médias en compagnie de son successeur, Yannick Gagnon. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Sylvain Gaudreault avait eu droit à un traitement différent lorsqu'il était devenu député. Il se dit serein et confortable d'avoir agi comme il l'a fait.

En 2007, on avait eu un trombone. Je le cherche le trombone de 2007 qui avait été transmis en 2007 puis quelques meubles. Alors moi, je voulais vraiment faire un transfert de dossiers parce que dans le fond, les citoyens font des choix démocratiques et ce qu'ils veulent, c'est que les dossiers se poursuivent , a expliqué celui qui a obtenu l’autorisation personnelle de tous les citoyens dont les dossiers ont été transférés.

Sylvain Gaudreault avait alors vaincu la libérale Françoise Gauthier qui était en place depuis 2001.

De son côté, Yannick Gagnon sera assermenté mardi à Québec. Le conseil des ministres sera dévoilé jeudi. Le nouveau député dit avoir hâte de se mettre officiellement au travail à la fin de la semaine.

Mais il prévoit prendre d'abord quelques minutes pour lire une lettre, écrite par son prédécesseur avant la soirée électorale.

Je vais me prendre un petit moment vendredi matin avec un café , a lancé Yannick Gagnon.

D’après un reportage de Mireille Chayer