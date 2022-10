L’application ArriveCAN a coûté cher aux Canadiens. Selon un article du Globe and Mail, le développement, le lancement et le maintien de celle-ci auraient coûté plus de 54 millions de dollars. Admettant que « la question est grave » et que les Canadiens « s’inquiètent à juste titre », un comité fédéral tentera de comprendre les « coûts faramineux d’ArriveCAN » et de savoir si elle aurait pu être moins dispendieuse.

Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires s’est réuni lundi matin pour entamer la discussion sur la demande d’étude du coût de l’application ArriveCAN, soumise elle-même par des membres dudit comité.

D’emblée, le député libéral et membre du comité, Anthony Housefather, a voulu nuancer les chiffres dévoilés par le Globe and Mail le 6 octobre dernier. Pour l’instant, nous ne connaissons même pas le coût de l’application et le coût de maintenance de l’application , a-t-il dit. Selon lui, le montant de 54 millions de dollars comprend au moins 25 millions qui viennent d’un contrat concurrentiel visant à supporter diverses applications incluant, mais pas que, ArriveCAN. Plusieurs services de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) seraient inclus dans ce contrat.

Voici cependant ce qu’a pu confirmer Anthony Housefather sur les coûts qui concernent exclusivement l’application ArriveCAN : l’élaboration de la première version a coûté seulement 80 000 $, mais 70 mises à jour ont été nécessaires parce qu’à divers moments les règlements ont changé .

« Avec ces 70 mises à jour, ça a coûté en tout 8,8 millions de dollars. » — Une citation de Anthony Housefather, député libéral et membre du comité

La question est grave, les Canadiens s’inquiètent à juste titre du coût très élevé de cette application , a-t-il admis après avoir dévoilé ces chiffres.

Le député conservateur Kelly McCauley a quant à lui qualifié ces coûts de faramineux , dans un contexte où l’inflation force de plus en plus de Canadiens à se nourrir dans les banques alimentaires . C’est une débâcle, comment cela a-t-il pu se produire? [...] Qui a autorisé les constantes augmentations de coûts?

L’entreprise qui a reçu le contrat le plus important lié au développement d’ArriveCAN, GCStrategies, fait notamment sourciller. Elle compte à peine cinq employés et a dû faire affaire avec 23 sous-traitants pour ce projet.

Comment une entreprise avec si peu d’employés a pu recevoir un tel contrat? , s’est empressé de demander le conservateur McCauley.

Pas de hackathon , demandent les libéraux

Le comité devait notamment choisir lundi les témoins invités à prendre la parole lors des rencontres subséquentes.

Il a été décidé sans trop d’embûches que des membres des quatre ministères impliqués (Service public Canada, l’Agence de santé publique du Canada, Sécurité publique Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada), deux dirigeants de GCStrategies et un représentant du Syndicat des douanes et de l’immigration seraient appelés à témoigner durant les deux prochaines rencontres du comité.

L’opposition et les libéraux n’étaient cependant pas d’accord sur la participation d'experts du milieu technologique. L’origine de la discorde : des entreprises technologiques canadiennes ont procédé il y a quelques jours à des hackathons , soit des marathons de programmation durant lesquels des développeurs se réunissent pour travailler sur un projet donné.

Plusieurs d'entre elles ont ensuite affirmé être en mesure de créer une application comme ArriveCAN en un week-end et pour des centaines de milliers de dollars, contre les millions facturés par GCStrategies.

« Les experts du hackathon sont importants. Je ne veux pas écouter ici des bureaucrates qui vont me dire que le programme est bon et a sauvé des vies. Le programme a coûté cher aux Canadiens, je veux savoir si on aurait pu faire autrement. » — Une citation de Kelly McCauley, député conservateur et membre du comité

Créer une application en un week-end ne permet pas de développer un outil digne d’être utilisé par des millions de Canadiens [et] qui nécessite beaucoup de précisions sur les passeports, qui touche différents gouvernements et différentes administrations , a réfuté le libéral Anthony Housefather. Il faut considérer les exigences en matière linguistique – et pas seulement en français et en anglais – et il faut avoir des utilisateurs qui testent tous les systèmes, les codes QR.

Le comité a conclu qu’il procédera à un minimum de deux réunions, où il entendra les principaux témoins proposés (les ministères, GCStrategies et le syndicat). À la suite de ces rencontres, si les députés membres ne sont pas satisfaits des réponses apportées, ils pourront appeler des entreprises externes, dont celles qui ont procédé à un « hackathon », à témoigner lors d’une troisième rencontre.

Comment calculer les coûts?

Le comité a aussi dû s’entendre sur ce qu'il inclut dans les coûts liés à ArriveCAN. Selon le libéral Anthony Housefather, le comité devrait se pencher uniquement sur l’élaboration de l’application, et non sur tout ce qui l’entoure, comme la mise en place de lignes téléphoniques, des dispositions pour les personnes malvoyantes, et de la coordination avec les provinces et les territoires. Selon lui, le montant de 54 millions de dollars soumis par le Globe and Mail comprend tous ces services.

Ça m’inquiète , a rétorqué le député du NPD Gord Johns. On veut aussi voir les nouveaux coûts, les coûts récurrents, la maintenance de l’application, le lancement.

Je crois qu’il est très clair que l’utilité de cette application était absolument désastreuse et c’est un élément important qu'on doit prendre compte , a quant à lui critiqué le conservateur Garnett Genuis.

« Des gens à qui nous n’aurions pas dû demander de se mettre en quarantaine y ont été obligés. Ça a coûté très cher. Le prix devrait être proportionnel au résultat. » — Une citation de Garnett Genuis, député conservateur et membre du comité

Le comité a conclu que le développement, le lancement et la maintenance de l’application seront étudiés.

À la suite de ces rencontres et après avoir consulté tous les documents nécessaires – dont la liste des sous-traitants, la liste des dépenses non caviardée, les factures et les contrats – le comité devra publier ses conclusions dans un rapport.