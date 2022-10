La police de Gatineau enquête sur des coups de feu dans le secteur de Hull

Ces coups de feu ont été tirés dans un immeuble d’habitation vers 23 h 40.

Appelés sur place, les policiers ont pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien de coups de feu et ont procédé à l'évacuation des douze appartements du 26, rue Arthur-Buies, dans le secteur de Hull, afin de sécuriser les lieux et de s'assurer qu'il n'y avait aucun blessé.

Des autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) ont été mis à contribution pour transporter les personnes évacuées, qui ont finalement pu regagner leur logement au cours de la nuit de vendredi à samedi.

Selon la police de Gatineau, les coups de feu, qui ont été tirés dans un corridor, ciblaient un appartement. Mais il s’agissait du premier incident concernant ce logement, précise le SPVG .

Le logement était inoccupé et l'incident n'a fait aucune victime, ajoute la police par voie de communiqué.