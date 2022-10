La survie de Charlevoix liée à la réforme de l’assurance-emploi?

Accompagnées d’employeurs et de travailleurs de la région, la députée bloquiste Caroline Desbiens et la directrice du Mouvement Action-Chômage de Charlevoix, Julie Brassard, ont interpellé Ottawa lundi afin qu’il revoie les critères d’admissibilité de l’assurance-emploi, jugés trop rigides.

Une majorité de travailleurs saisonniers n’auraient pas été en mesure d’atteindre le seuil des 700 heures donnant droit à des prestations, ce qui laisse entrevoir un hiver noir marqué au sceau de la précarité.

Menacés par la pauvreté

Aujourd'hui, les travailleurs saisonniers sont menacés de vivre dans la pauvreté, parce que le gouvernement [fédéral] n'a pas tenu sa promesse de réformer le programme d'assurance-emploi , a dénoncé Mme Brassard lors d’une conférence de presse organisée à La Malbaie.

L’an dernier, le gouvernement Trudeau avait abaissé temporairement le seuil minimal d’heures travaillées pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi, le faisant passer de 700 à 420 heures. La mesure exceptionnelle, qui a pris fin le 24 septembre, visait à tenir compte de la diminution du nombre d’heures travaillées attribuable à la pandémie.

Une fois la saison des couleurs terminée, l’activité économique tourne au ralenti pendant quelques semaines dans la région de Charlevoix. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Julie Brassard se plaint entre autres de la méthode de calcul, basée sur le taux de chômage dans une région donnée, qui sert à déterminer le nombre de semaines et le taux de prestation auxquels un travailleur a droit.

Elle a indiqué que, dans Charlevoix, où le taux de chômage s’établit à environ 5,2 %, on prenait les 22 meilleures semaines d’un travailleur pour déterminer son taux de prestation. Lorsque le taux de chômage était de 10,4 %, comme c’était le cas avant la pandémie, c’étaient les 17 meilleures semaines travaillées qui servaient de variable.

Le nombre de semaines est important, puisqu’il sert de diviseur dans l’opération visant à calculer le taux de prestation. La directrice du Mouvement Action-Chômage de Charlevoix a donné l’exemple d’un travailleur gagnant 16 $ l’heure qui se serait qualifié pour les prestations en atteignant le seuil des 700 heures requises sur une période de 15 semaines.

Son taux de prestation serait calculé en divisant son revenu brut de 11 200 $ par 22 semaines et en multipliant le résultat obtenu (509,09 $) par 55 %. Cela donnerait des prestations hebdomadaires brutes de 280 $. En refaisant le même calcul, mais en utilisant le nombre 17 comme diviseur, on arrive à un montant de 362,35 $.

Détresse

Julie Brassard affirme que son organisation a reçu au cours des dernières semaines une centaine d’appels de travailleurs se trouvant en situation de détresse , soit parce qu’ils n’ont pas réussi à atteindre le seuil de 700 heures, soit parce que le montant de leur prestation a été largement amputé.

De son côté, la députée fédérale Caroline Desbiens a fait valoir que la difficulté d’accéder à des prestations d’assurance-emploi avait un effet domino sur l’ensemble de l’économie de la région.

Caroline Desbiens a rappelé que son parti, le Bloc québécois, demande depuis plusieurs années une réforme de l'assurance-emploi. (Archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

Des travailleurs, dit-elle, vont déménager dans une région où ils peuvent occuper un emploi à temps plein. Ce faisant, les entreprises qui leur fournissaient un emploi saisonnier risquent de devoir mettre la clé sous la porte, faute de main-d'œuvre suffisante. Au bout du compte, c’est tout un écosystème qui s’en trouvera fragilisé.

Il y a des quincailleries, des marchés d'alimentation et des producteurs locaux en agriculture qui vont voir baisser leur chiffre d'affaires, parce qu'il y a un tas de petites entreprises qui vont devoir fermer , a soutenu la députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans–Charlevoix.

Pas juste un chèque

Il n’y a pas que les travailleurs qui ressentent de la détresse, selon la représentante du Bloc québécois, les employeurs la vivent également au quotidien.

« C'est beaucoup plus important qu'un chèque de chômage. C'est toute une industrie et c'est toute une région qui s'éteint, et nous ne sommes pas les seuls. » — Une citation de Caroline Desbiens, députée fédérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans–Charlevoix

La copropriétaire de l’Auberge La Grande Maison de Baie-Saint-Paul, Fanny Bouchard, est en affaires depuis 32 ans. Elle a affirmé que, pour la première fois cette année, plus de la moitié de ses employés n’avaient pas réussi à se qualifier pour l’assurance-emploi.

Malgré une saison exceptionnelle cette année, plus de 80 % de mes employés ne se qualifieront même pas. C'est sûr qu'on est en contexte postpandémique, mais c'est quand même plus de la moitié , a noté Mme Bouchard.

Fanny Bouchard craint que la difficulté d’accéder à l’assurance-emploi ne lui fasse perdre des travailleurs. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

En raison de la diminution de l’achalandage touristique, son établissement fera relâche à compter du 23 octobre, et ce, pour environ six semaines. À la réouverture, prévue pour le 12 décembre, elle craint qu’une partie de ses employés n'aient déménagé ou accepté un autre emploi.

« Si demain matin, je perds mes femmes de chambre, je n'en trouverai pas d'autres. C'est la première fois que j'ai peur. [Jusqu’ici] tous mes employés restaient tout le temps, mais ce n'est plus le cas. » — Une citation de Fanny Bouchard, copropriétaire de l'Auberge La Grande Maison

L’un de ses employés, Denis Alain Perreault, n’a pas réussi à se qualifier pour l’assurance-emploi, même en travaillant à l’auberge et au Massif de Charlevoix. Il dit ne pas demander la lune, mais simplement de quoi subsister durant les mois où l’activité touristique tourne au ralenti.

Saison morte

On ne demande pas grand-chose. [On parle] peut-être d’une période de quatre à six semaines. Les mois de novembre et d’avril, on le sait, c’est mort. Si on pouvait au moins combler ces semaines-là avec un certain revenu, même si ce n'est pas un plein revenu, [ce n’est pas grave], on sait qu'on va retourner au travail , fait valoir M. Perreault.

Il affirme que plusieurs collègues se trouvent dans la même situation. Certains sont incapables de travailler les 700 heures requises pour obtenir de l’assurance-emploi, même en cumulant parfois jusqu’à trois emplois différents.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière