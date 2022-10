La FANE demande plus d’argent des gouvernements

La directrice générale de l'organisme à soulever le problème lors du passage à l’émission du Réveil de la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.

Elle indique que la Nouvelle-Écosse est la deuxième province au Canada dans le palmarès des services francophones les moins financés.

On essaie de le décrier depuis des années, et on espère que ce sera entendu cette année.

Marie-Claude Rioux en profite pour féliciter tous les organismes francophones de la province qui ont su faire plus avec moins et qui ont continué de servir la francophonie malgré les défis de la pandémie.

J’en profite pour dire aux organismes, aux directions générales, aux employés comme aux conseils d’administration à quel point on admire le travail qu’ils ont fait en dépit des défis, on sait à quel point ç’a été difficile.

La ministre Ginette Petitpas Taylor de passage dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour annoncer du financement à l'Université Sainte-Anne, le seul établissement d'études supérieures francophone dans la province. Photo : Facebook/Ginette Petitpas Taylor

L'organisme acadien fait donc écho aux inquiétudes soulevées par la Fédération des communautés francophones et Acadienne, la FCFA, qui réclame 300 millions $ sur 5 ans pour assurer la survie des organismes communautaires francophones à travers le pays.

La FANE tiendra sa 54e assemblée générale annuelle en fin de semaine.

En plus des prix et de la réunion d'affaires, l’organisme veut discuter de la collaboration entre les organismes et faire le point sur la vitalité des communautés acadiennes et de ses organismes francophones.

Marie-Claude Rioux dresse aussi un portrait bien rempli de l’année 2023 au cours de laquelle la FANE continuera d'œuvrer dans différents dossiers.

Les audiences en Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse sur la création d'une circonscription acadienne protégée à Chéticamp sont repoussées au mois de mars. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Par exemple, les discussions sur le plan d’action sur les langues officielles et la modernisation de cette loi vont continuer d’être une priorité.

De même que les discussions pour l'ébauche d'une loi pour les services en français en Nouvelle-Écosse.

Ce serait pertinent et agréable de l’avoir pour le congrès acadien en 2024 , admet la directrice générale.

Par ailleurs, les audiences en Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse sur la création d'une circonscription acadienne protégée à Chéticamp, qui étaient prévues pour le mois de novembre, sont reportées au printemps prochain.

Marie-Claude Rioux dit que ce retard n'est pas inhabituel .

La province a pris du retard a déposé l'affidavit de son témoin expert ce qui fait qu’en retardant cette étape-là du processus et bien c’est tout le processus qui est décalé, explique-t-elle.

Avec les informations de l'émission du Réveil de la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador