Nouveau plan de sécurité pour des Premières Nations dans le nord de la Saskatchewan

Selon cet accord entre les trois parties, l’équipe d’implémentation de la sécurité du PAGC sera établie pour faire avancer des initiatives de sécurité publique menées par des Autochtones, répondant aux besoins de chaque communauté.

Cette équipe devrait commencer à prendre contact avec les résidents de ces communautés d’ici le début de l’hiver.

Les résultats serviront à établir et à déterminer les coûts d'une étude de faisabilité menée par le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPN).

Le grand chef du PAGC , Brian Hardlotte, estime que la mise sur pied de cette équipe est un pas de l’avant pour assurer des services de police culturellement adaptés.

Ce travail est guidé par le symposium national du PAGC sur la Police des Autochtones et de la Justice, qui reconnaît le besoin de décoloniser les services de police, du système judiciaire et des services correctionnels, afin de mieux répondre aux appels à l’action établis dans la Commission de vérité et réconciliation ainsi que dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées , explique Brian Hardlotte.

Selon le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ces initiatives ont pour but de faire la différence dans les communautés autochtones qui se trouvent dans le nord de la Saskatchewan.

La ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan, Christine Tell, indique que le gouvernement provincial appuie ce partenariat.