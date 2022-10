Des villages en pleine effervescence au Bas-Saint-Laurent

Le maire de Saint-Anaclet et préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, affirme que plus de nouvelles habitations qu'à la normale, soit plus d'une quinzaine, ont été construites cette année.

Selon lui, ce sont surtout de jeunes familles qui ont choisi de s'installer dans le village.

Un centre de la petite enfance (CPE) est d'ailleurs en construction et devrait permettre l'ajout de 29 places en garderie dans la municipalité.

Selon le maire, les élèves commenceraient aussi à être à l'étroit dans l'école primaire.

« Les gens ont le goût de s'installer [à Saint-Anaclet]. On a au-dessus de 100 personnes qui ont déjà donné leurs noms pour venir habiter dans les nouveaux développements. » — Une citation de Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet-de-Lessard

Il y a quelques années, on avait 7 % de la population de la MRC , mais on avait 12 % des naissances. Alors oui, c'est beaucoup des jeunes familles. Souvent, de jeunes professionnels qui vont travailler à Rimouski, mais qui habitent Saint-Anaclet, qui ont découvert la vie communautaire à Saint-Anaclet , poursuit Francis St-Pierre.

Un centre de la petite enfance est en construction à Saint-Anaclet-de-Lessard. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Des entreprises comme Maison Laprise ou Signalisation B.S.L. se sont installées dans la municipalité dans la dernière année.

Miralis travaille aussi sur un projet d'expansion de ses installations de Saint-Anaclet-de-Lessard.

Francis St-Pierre souligne les répercussions positives de l'arrivée de ces entrepreneurs pour le budget de la Municipalité. Selon lui, cela permet de rêver à l'ajout de services municipaux comme une patinoire couverte, par exemple.

Je sais que, quand on est entrepreneur, on veut des réponses rapides. Alors nous, notre travail, c'est de créer des conditions favorables pour qu'il se passe des choses chez nous. Et oui, on a fait beaucoup de travail en amont pour permettre des choses , ajoute le maire.

Pas le seul exemple

D'autres municipalités du Bas-Saint-Laurent vivent ce même genre d'effervescence.

Selon le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), Michel Lagacé, la ville de Saint-Antonin et les municipalités de Saint-Modeste et de Saint-Arsène font notamment partie du lot.

Il estime que la localisation de ces municipalités, près de Rivière-du-Loup, aide à leur développement, mais qu'il ne s'agit pas du seul facteur à considérer.

Le nombre d'enfants a augmenté à Saint-Antonin et la Ville réclame la construction d'une deuxième école. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Selon lui, la volonté des élus d'attirer de nouveaux résidents a un impact significatif sur le développement de leur municipalité.

C'est vraiment l'exercice de vision qui préside à l'intérieur d'un conseil municipal qui permet aux communautés de mieux envisager l'avenir quand on parle de développement économique, de développement social , soutient Michel Lagacé.

Le professeur émérite spécialisé en développement régional et rural à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), Bruno Jean, abonde dans le même sens.

Dans les facteurs, la localisation est évidemment importante, mais je dirais un certain dynamisme local des élites locales ou des élus, pour un petit peu favoriser cet accueil [a aussi un impact] , indique le professeur.

« Le leadership d'un conseil municipal peut faire beaucoup de différence parce qu'il peut proposer des aménagements aux entreprises. » — Une citation de Bruno Jean, professeur émérite spécialisé en développement régional à l'UQAR

Bruno Jean cite notamment en exemple la municipalité de Sainte-Françoise, dans la MRC des Basques, où une entreprise souhaitait implanter une usine forestière. Il explique que le manque de logements libres dans la municipalité par contre a freiné l'élan de l'entreprise puisqu'elle n'aurait pas pu loger ses travailleurs.

Je me souviens de ce cas-là. J'avais parlé avec le dirigeant de l'entreprise et il disait : "moi, mes employés avec de jeunes enfants, ils aiment ça avoir une patinoire dans le village, mais il n'y en a pas." [...] On s'aperçoit qu'attirer des entreprises, ça ne met pas en cause que des dimensions économiques comme le prix du terrain, mais aussi d'autres dimensions de la vie locale qui touche l'entreprise , poursuit-il.

Le professeur émérite de l'Université du Québec à Rimouski, Bruno Jean, estime que la localisation d'une municipalité peut faire la différence, mais que le dynamisme des élus a aussi un rôle à jouer. (Archives) Photo : Radio-Canada

Pour le président de la TREMBSL , Michel Lagacé, il est aussi possible pour les municipalités plus éloignées des villes centres de se démarquer.

Celui qui est aussi maire de Saint-Cyprien affirme que la distance de la municipalité par rapport aux plus grandes villes a fait en sorte que des services de proximité se sont développés dans le village.

Ça demande davantage d'efforts. Ça demande davantage de moyens. Ça demande des exercices de vision plus importants. Et encore là, ce n'est pas parce que tu as toute la volonté du monde que tu vas être capable d'aller chercher ta part. C'est un qu'on doit faire tous les jours , souligne-t-il.

Michel Lagacé estime que les plus petites municipalités peuvent aussi se démarquer en offrant des services à leur population. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Perouma

En milieu rural, les trajectoires de développement ne sont pas permanentes. Elles peuvent s'inverser. [...] Les nouvelles vont vite avec les réseaux sociaux. Alors, la réputation d'un village peut se faire assez rapidement et se défaire aussi, dans l'autre chance , indique aussi le professeur Bruno Jean.

Selon le plus récent Panorama des régions publié par l'Institut de la statistique du Québec cette semaine, la population du Bas-Saint-Laurent continue de croître depuis 2018.