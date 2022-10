Requin blanc échoué à Pointe-Sapin : « c’est très rare », dit un chercheur

Bien qu’il ne soit pas anormal qu’un requin ne survive pas jusqu’à l’âge adulte, et ce pour plusieurs raisons, les chances de tomber sur une carcasse de requin lors d’une marche à la plage sont plus que minces dans la région.

« C’est quand même assez rare de retrouver une carcasse surtout dans un état aussi bien conservé au Nouveau-Brunswick où n’importe dans le Canada Atlantique. » — Une citation de Jeffrey Gallant, directeur scientifique de l’Observatoire des requins du Saint Laurent

Jeffrey Gallant croit que le requin blanc serait mort dans les derniers jours : le fait que ses yeux soient encore intacts indique qu'il n’a pas flotté longtemps en mer. Photo : (Facebook/Observatoire des requins du Saint Laurent/crédit: Pierrette Landry)

Il n’y a pas de blessures apparentes identifiables sur les photos prises à Pointe-Sapin; aucun signe de collision ou de morsure d’un autre requin non plus, souligne Jeffrey Gallant.

C’est un requin qui a l’air parfaitement en santé , clame-t-il, ajoutant que le sang visible sur sa bouche peut être dû à plusieurs circonstances.

Jeffrey Gallant indique que la présence de requins dans le golfe du Saint-Laurent et dans le détroit de Northumberland est habituelle de juillet à novembre.

L’ ORS est d'ailleurs convaincu que la population est en augmentation dans ce secteur depuis les 30 dernières années.

On ne peut vraiment pas savoir comment il y en a en ce moment , dit Jeffrey Gallant; seule une infime partie de cette population est en ce moment traquée.

Un requin à Pointe-Sapin?

Selon le directeur scientifique, deux hypothèses sont plausibles pour expliquer la présence du requin échoué à Pointe-Sapin. La première, c’est que l’animal s’est peut-être échoué alors qu’il était en train de chasser des phoques dans le secteur.

C’est un endroit qui n’a pas une grande profondeur d’eau, donc un requin plus jeune et un peu maladroit qui manque d’expérience pourrait aller s’échouer par mégarde , relate Jeffrey Gallant. Si c’était le cas, un requin peut se débattre longtemps pour essayer de reprendre le large, le requin peut se blesser et avoir des blessures internes.

La deuxième hypothèse implique une activité humaine.

Ça arrive, à l’occasion, que les pêcheurs vont prendre de façon accidentelle un requin blanc alors qu’ils pêchent pour le thon , dit Jeffrey Gallant. C’est peut-être un requin qui a été capturé et relâché, mais relâché dans un état physique ne permettant pas de survivre à long terme.

S’il n’arrivait pas à manger ou à survivre, ce serait donc une question de vents et de courant qui aurait amené le requin blanc à cette plage.

Je penche plus vers l’hypothèse que c’est un requin qui s’est échoué accidentellement alors il n’y aurait peut-être pas de relations humaines dans le fait que le requin soit mort , affirme Jeffrey Gallant.

Un projet d’étude du MPO combinant le phoque gris et le requin est en cours pour tenter de mieux comprendre le comportement des requins en étudiant les phoques de la région. Photo : (Facebook/Observatoire des requins du Saint Laurent/crédit: Pierrette Landry)

Une équipe de Pêches et Océans Canada en provenance de la Nouvelle-Écosse a été dépêché pour se rendre sur les lieux et récupérer la carcasse du requin blanc, relate Jeffrey Gallant. Une nécropsie sera effectuée sur l’animal.

Ce n’est pas toujours conclusif, mais dans bien des cas, en faisant une nécropsie, on est capable de savoir pourquoi le requin est mort , explique Jeffrey Gallant. Ça peut aider à la science. En faisant une nécropsie, on va pouvoir savoir qu’est-ce qui est arrivé à l’animal et voir s’il n’y a pas de mesures à prendre pour les protéger davantage.

Le requin blanc, rappelle-t-il, est une espèce en voie de disparition et joue un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité du golfe Saint-Laurent.

Et les changements climatiques?

Si les eaux se réchauffent, les requins resteront plus longtemps dans le golfe. C’est la seule corrélation pour l'instant qu’on fait, entre la présence du requin et les changements climatiques.

La seule corrélation qu’on fait entre la présence du requin et les changements climatiques, c’est vraiment sur la durée du passage saisonnier dans le golfe. Le requin a toujours été présent dans le golfe, sur une base annuelle , dit-il. Les changements climatiques vont avoir une incidence dans le sens que les eaux vont être plus hospitalières pour le requin, pendant plus longtemps.

Les requins se tiennent plus près de la surface qu’en profondeur, où les eaux sont plus froides. Il y retrouve aussi la majeure partie de ses proies, notamment le phoque.