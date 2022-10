Deux ans après son lancement, le projet collaboratif de lutte contre l’intimidation et le racisme dans la Fransaskoisie a déjà des résultats probants, selon le coordinateur pour le partenariat provincial interculturel « Mieux vivre ensemble », Napoléon Hatungimana.

Comment la communauté fransaskoise compte combattre le racisme et la discrimination ? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Comment la communauté fransaskoise compte combattre le racisme et la discrimination ?. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Officiellement actif depuis octobre 2020, ce projet a pour but de créer une communauté saine, bienveillante, et accueillante pour tous les parents francophones de la Saskatchewan.

Depuis son lancement, nous avons constaté une baisse des messages de haine sur les réseaux sociaux , a affirmé le coordinateur pour le partenariat provincial interculturel Mieux vivre ensemble, Napoléon Hatungimana.

Il a également ajouté que les membres de la communauté commencent à s'engager, même si c'est timidement, dans les activités communautaires .

Selon Napoléon Hatungimana, il y a de moins en moins de tension dans la communauté.

Nous observons depuis le lancement une grande diversité culturelle comme dans les églises francophones de Regina, Saskatoon et de Prince Albert , a affirmé M. Hatungimana.

Pour atteindre ces résultats, il a fallu la création d'un plan stratégique sur cinq ans, a déclaré M. Hatungimana.

Ce plan a axé ses interventions sur la sensibilisation, la promotion et la formation des employés et bénévoles des organismes communautaires pour contrer le racisme, l'intimidation et la discrimination.

Pour l'année 2022-20223, ce projet a pour ambition de mettre en place un système de guérison par le dialogue constructif , a précisé Napoléon Hatungimana.

Le Mieux vivre ensemble ira aussi à la rencontre des élèves des écoles communautaires ainsi que tous les intervenants scolaires.

« Une réflexion est en cours sur une justice réparatrice et un système de guérison par résolution des conflits, et aussi par la réconciliation dans les 12 communautés. Nous continuons d'encourager les discussions des ateliers interactifs, des cafés-dialogues. » — Une citation de Napoléon Hatungimana, coordinateur pour le partenariat provincial interculturel « Mieux vivre ensemble »

Ce partenariat provincial interculturel « Mieux vivre ensemble » a été créé par quatre organismes en octobre 2020, soit l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), le Conseil culturel fransaskois (CCF) et le Conseil des écoles fransaskoises (CEF).