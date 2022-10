Une organisation de lutte contre la dépendance veut ouvrir un centre à Sylvan Lake

L’organisation à but non lucratif Adeara, qui offre des programmes de traitement contre la dépendance, a acquis 80 hectares pour ouvrir un centre de désintoxication pour femmes.

L'urbaniste Bruno Trudeau, qui parle au nom d'Adeara, dit que les programmes de traitements offerts donnent de bons résultats.

Le taux de réussite dépasse les 80 % depuis [l'an] 2000, ce qui est exceptionnel. Les patientes apprennent à cuisiner, et si elles le souhaitent, elles peuvent suivre des cours pour améliorer leur éducation , dit-il.

Le centre que l’organisation veut ouvrir pourra héberger 12 femmes qui souffrent de dépendance et leurs enfants. Le terrain est situé à l'est de Sylvan Lake, dans le comté de Lacombe, près du parc provincial Jarvis Bay, au nord de Calgary.

La propriétaire du terrain est décédée en 2019. Elle a spécifié dans son testament qu'elle voulait qu’il soit vendu à une organisation à but non lucratif confessionnelle qui offre des services aux femmes dans le besoin.

Adeara, qui est une organisation chrétienne, a acheté pour 2,5 millions de dollars le terrain qui inclut une maison de quatre étages et une chapelle.

Inquiétudes des résidents

Les propriétaires du Camp Kannawin, du terrain de camping Jarvis Bay et la retraite chrétienne Sunnyside, ainsi que des membres des communautés avoisinantes s'opposent aux plans d'Adeara.

Kate Latos, qui vit dans la région avec ses trois enfants, a lancé une pétition pour empêcher l'ouverture du centre. Elle a recueilli 260 signatures jusqu'à présent.

Nous sommes inquiets de ce qui risque d’arriver si les personnes quittent le programme , dit-elle.

Elle dit toutefois appuyer le traitement des personnes souffrantes de dépendance et comprend qu’il existe un besoin pour des programmes comme celui d'Adeara dans la province.

Une autre résidente, Katherine Cummins, écrit dans un courriel qu’elle vit dans la région avec son mari et ses trois enfants depuis neuf ans. L’augmentation de la criminalité est une de ses inquiétudes. Les entreprises et familles de Sylvan Lake vont souffrir financièrement et émotionnellement , écrit-elle.

Tyler Lorentz, fondateur de Residents in Recovery, une organisation offrant aussi des traitements en résidence dit que la réaction de la communauté de Sylvan Lake est l’exemple du syndrome n’importe où, mais pas chez nous .

La résistance des résidents est habituelle. Elle est basée sur la peur et la désinformation. Ce genre de programme améliore en fait les communautés , dit-il. Il ajoute que ce centre va permettre aux personnes de la région qui en ont besoin d’être prises en charge.

Dans son dernier rapport annuel, Adeara indique avoir l'intention d’ouvrir les portes de son centre en 2023.

Avec des informations de Katarina Szulc