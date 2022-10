Un projet de fusion de la ville et du comté d’Antigonish sème la controverse

La mairesse de la ville d’Antigonish et le préfet du comté du même nom, en Nouvelle-Écosse, ont promis d’aller de l’avant avec un vote controversé qui verrait la ville dissoute et la municipalité du comté d’Antigonish agrandie pour l’absorber.

Si une majorité des deux conseils votait pour ce plan, la mairesse et le préfet s’adresseraient au gouvernement provincial et demanderaient une loi spéciale pour fusionner la ville et le conseil.

Cela leur permettrait d’éviter de suivre la Loi sur les gouvernements municipaux, qui exigerait un plébiscite et un examen de la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse avant une fusion municipale.

Une centaine de personnes ont récemment assisté à une réunion publique d'information à propos de la fusion à Antigonish. Photo : Gracieuseté : Chad Brazier

Antigonish a présenté une demande de fusion en vertu de la loi en 2006.

La Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse a rejeté cette demande parce que les habitants de la ville ont voté contre. 74 % des habitants de la ville ont répondu par la négative.

Les habitants du comté sont allés à 84 % en faveur d’une fusion.

Le contrat avec la GRC est venu tout changer

Le conseiller municipal Sean Cameron, qui dit parler en tant que citoyen, s’oppose à la fusion.

Il a dit que lorsque son conseil et le conseil du comté ont voté pour explorer la consolidation en septembre 2021, c’était pour envisager la dissolution des deux municipalités et demander à la province de former une nouvelle municipalité.

Mais la mairesse Laurie Boucher et le directeur Owen McCarron se sont rendu compte en septembre 2022 que cela entraînerait une augmentation de 1 million $ du contrat de la GRC.

Ils ont donc annoncé que le plan est maintenant de dissoudre la ville et d’espérer que la province laisse la municipalité du comté d’Antigonish fusionner avec la ville.

Laurie Boucher, mairesse de la ville d'Antigonish, et Owen McCarron, préfet du comté d'Antigonish, verraient de nombreux avantages à la fusion. Photo : CBC

La mairesse a l’intention de demander un vote pour dissoudre la ville cet automne, à une réunion spéciale qui aura lieu après le 18 octobre.

Il suffirait d’une majorité en faveur pour procéder à la province. Elle a indiqué que la date sera annoncée trois jours à l’avance, comme la loi l’exige.

Deux des 10 conseillers du comté d’Antigonish ont fait part de leur retrait du vote pour des raisons de conflits d’intérêts.

Forte opposition

Le conseiller Harris McNamara prétend avoir reçu une dizaine d’appuis à la fusion, mais des centaines de messages d’opposition, dont une pétition contenant 1500 signatures demandant un plébiscite sur cette question.

Entre mars et juin de cette année, un groupe de consultation embauché par la Ville et le comté d’Antigonish a mené un processus de mobilisation communautaire pour obtenir des commentaires sur la fusion proposée et a produit un rapport.

Harris McNamara a déclaré que le rapport est loin de nous fournir des informations qui nous permettront de prendre une décision éclairée sur les avantages et les inconvénients de la consolidation. Il n’y a pas vraiment d’analyse financière des avantages et des inconvénients de la fusion.