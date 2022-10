Les réservoirs d’eau potable de Metro Vancouver se vident

Les réservoirs d'eau potable de Metro Vancouver sont à leur plus bas niveau historique, déclare l'autorité régionale. De plus, en date de vendredi, la consommation d'eau était toujours de 20 % plus élevée que la normale pour cette époque de l'année, selon Malcolm Brodie, président du comité d'eau de l'organisme.

C'est du jamais vu , explique Daniel Roberge, directeur général adjoint au service d'eau potable de Metro Vancouver.

« Nos réservoirs sont au niveau de 40 %, c’est très bas pour ce temps-ci, on n'a jamais vu ça encore, du temps sec comme ça aussi tard à l’automne [...]. On collecte des données depuis des dizaines d’années et on a aucune donnée avec un automne tellement chaud et sec. » — Une citation de Daniel Roberge, directeur général adjoint au service d'eau potable de Metro Vancouver

Depuis le premier août nous avons reçu environ 50 mm de pluie, normalement nous en recevons environ 400 mm dans cette période, ajoute-t-il. L’an passé, nous avions reçu 650 mm de pluie durant cette période.

Le réservoir Capilano se vide. Photo : Metro Vancouver

Vu la situation, Metro Vancouver a prolongé la période de restriction d'eau niveau 1 jusqu'au 31 octobre. Le temps de voir si les précipitations reçues d'ici la fin du mois permettront un retour à une consommation normale.

On demande aux gens de réduire leur consommation d’eau à l’extérieur, explique Daniel Roberge, on recommande d’arrêter d’arroser leur pelouse et puis on demande de réduire leur consommation à l’intérieur lorsqu’ils font la lessive ou lorsqu’ils lavent la vaisselle.

Des conditions de sécheresses de niveau 5 sévissent dans les zones en marron de la province. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Une sécheresse qui arrive à sa fin

Dans le nord-est et le sud-ouest de la Colombie-Britannique, la sécheresse est au niveau 5, c'est-à-dire que les conditions sont exceptionnellement sèches et que des impacts négatifs socio-économiques et sur les écosystèmes sont presque certains, explique le site du gouvernement provincial.

Victoria y ajoute que tous les efforts devraient être faits pour conserver l'eau et assurer un niveau d'eau dans les rivières permettant le maintien de la faune et de la flore qui en dépendent.

Vendredi, on devrait voir un changement dans les tendances atmosphériques, affirme Natalie Hasell, météorologue à Environnement Canada. Vous êtes présentement sous l’influence d’une crête, une région de haute pression [...] mais on voit un petit changement qui s’en vient, on attend de la pluie vendredi, on a une chance d’averse samedi, puis le retour de la pluie rendu dimanche.

Le réservoir Capilano est un des trois réservoirs qui alimentent le Grand Vancouver en eau potable. Cette image a été prise avant la sécheresse. Photo : Metro Vancouver

Augmentation des risques de glissement de terrain

L'arrivée de la pluie est une bonne nouvelle, mais trop de pluie trop vite pourrait causer des problèmes, selon John S. Richardson, expert en hydrologie des forêts, à l'Université de la Colombie-Britannique.

Les sols sont très secs et sont donc hydrophobes. La pluie n'y pénétrera pas facilement, dit-il. Au début, la pluie va ruisseler sur les sols et causer de l'érosion. Dans les secteurs où l'eau arrive à pénétrer dans le sol en raison de fissures profondes qui s'y trouvent et là où les pentes sont raides, il pourrait y avoir des risques plus importants que la normale de glissement de terrain.

« Ce sera moins grave si [l'arrivée de la pluie] est graduelle. Des pluies soudaines et intenses causeront des problèmes d'érosion, de glissement de terrain et d'inondations, si elles arrivent rapidement après une aussi longue période de sécheresse. » — Une citation de John S. Richardson, expert en hydrologie des forêts, UBC

Impossible toutefois de prédire quels sont les endroits plus à risque, ajoute l'expert en hydrologie.

John Richardson note que les glissements de terrain et les inondations ne sont pas les seuls problèmes que peut entraîner un début abrupt et intense de la saison des pluies : Si la pluie est douce pour une semaine, il pourrait ne pas y avoir de problèmes du tout. Mais si nous passons rapidement à une pluie forte, alors les risques sont plus grands pour nos rivières, nos forêts et nos réserves d'eau.

Natalie Hasell note que c'est l'occasion comme jamais de se préparer à toutes les éventualités.