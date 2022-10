Les électeurs de Windsor se déplacent en grand nombre pour le vote par anticipation

La Ville a organisé huit jours de vote anticipé entre le 5 au 16 octobre.

En tout, 10 224 électeurs ont déposé leur bulletin de vote jusqu'à présent, soit un taux de participation de 6,6 %.

En 2018, 5348 électeurs s'étaient déplacés en avance lors des cinq jours de vote anticipé, ce qui représentait alors 3,56 % du taux de participation.

La Ville de Windsor a organisé un vote au volant avant le jour du scrutin. Photo : CBC/Dale Molnar

Une popularité grandissante

Peter Graefe, professeur au département de sciences politiques de l'Université McMaster n'est pas étonné par cet engouement pour le vote par anticipation. Selon lui, le phénomène a aussi été constaté lors des dernières élections provinciales et fédérales.

Il explique qu'il y a plus de citoyens qui suivent plus assidûment la politique à l'heure actuelle et qui savent pour qui voter avant même le déclenchement des élections.

Pour eux, ça garantit qu'ils auront l'opportunité d'exprimer leur vote s'il y a des contretemps le jour du vote ou s'ils oublient d'aller voter , poursuit le politologue.

La pandémie est un autre facteur qui explique la popularité du vote anticipé alors que bon nombre de citoyens cherchent encore à limiter leurs contacts avec les autres.

C’est une manière d'aller voter sans avoir à croiser grand monde , note M. Graefe.

De leur côté, les candidats poussent les électeurs à aller voter le plus tôt possible pour se garantir leurs voix tandis que les municipalités se rendant comptent de la popularité du vote par anticipation le rendent plus visibles et accessibles pour les électeurs.

Le politologue souligne toutefois qu'un fort taux de participation lors du vote anticipé ne signifie pas que les électeurs se rendront aux urnes en plus grand nombre le jour du scrutin et que la participation totale sera supérieure.

Ceux qui ne se sont pas encore prémunis de leur droit de vote pourront le faire le jour du scrutin le 24 octobre prochain.

Avec des informations de Gabriel Nikundana