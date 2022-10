Vous devrez bientôt avoir 18 ans pour diffuser en direct sur TikTok

L’application TikTok a annoncé lundi qu'elle rehaussait l’âge minimum pour diffuser des vidéos en direct, en plus d’inaugurer un flux réservé aux adultes.

Le seuil pour diffuser en direct sur TikTok était fixé jusqu’ici à 16 ans, et le compte devait être suivi par plus de 1000 personnes pour s’adonner à cette activité. Mais à compter du 23 novembre prochain, seuls les internautes de 18 ans ou plus pourront utiliser la fonctionnalité. L'application n'a toutefois pas précisé si elle comptait conserver la règle des 1000 personnes abonnées.

L’objectif de cette nouvelle mesure est d’empêcher les enfants de diffuser en direct, ce qui peut mener à des dérapages. Aussi, seules les personnes qui créent du contenu pourront recevoir de l'argent des internautes lors de diffusions en direct, une source importante de revenus.

Autre nouveauté : les instavidéastes pourront aussi choisir de cibler un public de 18 ans et plus pour leurs contenus. Jusqu’ici, les enfants comme les adultes avaient accès à l’ensemble des vidéos de la plateforme par le biais de la page Pour vous .

Nous avons une communauté dynamique et inspirante sur TikTok, et il est important que notre plateforme reste un lieu sûr, solidaire et joyeux pour notre communauté , a fait valoir TikTok dans un billet de blogue.

Parmi les autres nouveautés annoncées par le réseau social, une propriété de l’entreprise chinoise ByteDance, on compte la possibilité d’accueillir jusqu’à cinq personnes pour une discussion en direct.