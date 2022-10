Une halte pour briser l’isolement voit le jour à Drummondville

Drummondville offre depuis quelques semaines un nouvel endroit où les gens seuls peuvent se déposer, rencontrer d'autres personnes, prendre un café ou tout simplement venir se prélasser. La Halte Saint-Joseph, située sur la rue Saint-Jean, a été inaugurée lundi et vise à briser l'isolement des résidents d'un des quartiers populaires de Drummondville.

Ouverte trois après-midi par semaine, la ressource située face au marché propose des espaces pour se reposer ou encore des jeux de société. Tout est gratuit pour ceux qui ont besoin de socialiser ou qui souhaitent se confier à un bénévole.

Je viens jouer aux cartes avec les gens que j'aime beaucoup, et ça me permet de faire de nouvelles connaissances chaque semaine. C'est vraiment intéressant , souligne une des habituées de la place, Anne-Marie Devin.

L'initiative a d'ailleurs pris racine à la lumière des besoins exprimés dans le milieu.

Ce que l'on trouve important, c'est de former nos bénévoles à l'écoute en profondeur, et qu'ils connaissent les organismes existants pour bien référer les gens, selon leurs besoins. On travaille en collaboration avec les organismes communautaires aussi , explique la coordonnatrice de la Halte Saint-Joseph, Bianca Mailloux.

La Halte St-Joseph permet aux usagers de briser l'isolement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

La halte constitue d'ailleurs une soupape de sécurité pour bien des organismes communautés. Le prêtre Pierre Rivard soutient avoir été témoin à de nombreuses reprises du désespoir de certaines personnes.

« La halte devient un peu comme une arche de Noé! » — Une citation de Pierre Rivard, prêtre

Un projet est par ailleurs en branle afin de rendre les lieux accessibles durant la nuit en période hivernale pour permettre à ceux qui le désirent de se réchauffer.

Pour le moment, la Halte Saint-Joseph est ouverte le mardi, mercredi et jeudi.

Avec les informations de Jean-François Dumas