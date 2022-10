Fiona : 100 M$ pour réparer les ports brisés et récupérer les engins perdus

Les 100 millions $ seront administrés par Pêches et Océans Canada. Cet argent permettra de nettoyer, de draguer et d’entreprendre la réparation et la reconstruction nécessaires aux infrastructures de pêche touchées par la tempête.

Ce financement, annoncé lundi à Covehead, à l’Île-du-Prince-Édouard, fait partie du fonds de rétablissement de 300 millions $ annoncé au début octobre par le gouvernement Trudeau.

On veut aussi s'assurer que les ports pour petits bateaux affectés soient opérationnels pour les utilisateurs et plus résilients face à de futures conditions météorologiques extrêmes. On vise également que la navigation soit sécuritaire pour un retour des pêcheurs sur l’eau.

Il y a de fortes chances que la tempête post-tropicale Fiona ait déplacé de quelques kilomètres plusieurs casiers de homard dans le secteur de Cap-Pelé. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, estime que cette annonce est positive pour une industrie qui y a goûté pendant cette grosse tempête. Il a hâte de connaître les détails qui vont venir aider les pêcheurs dans la récupération de leurs équipements perdus et dans la remise sur pied des ports endommagés.

Étendue des dommages aux ports

Sur plus de 180 ports pour petits bateaux gérés par Pêches et Océans Canada dans le Canada atlantique et l’est du Québec qui se trouvaient sur la trajectoire de la tempête, environ 133 ports ont été touchés :

78 ont subi de légères perturbations et sont pleinement opérationnels;

35 disposent d’installations qui sont utilisables à plus de 50 %;

14 disposent d’installations qui sont utilisables à moins de 50 %;

6 sont actuellement non opérationnels.

Une vue du quai de Cap-Pelé en août 2022. Photo : Radio-Canada / Mina Collin

Entre autres dommages subis, mentionnons les brise-lames démolis au point de ne plus protéger le port, les quais flottants arrachés de leurs amarres et emportés par les eaux, ainsi que les systèmes électriques détruits par les ondes de tempête.

La présence de sédiments et l’érosion côtière extrême dans de nombreuses zones exigent également des activités de dragage imprévues, qui ont une incidence sur les activités de pêche en cours.

Récupération des engins fantômes

On réservera un montant de 1,5 million $ afin de soutenir les efforts de nettoyage des engins de pêche cet automne et un appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines pour renforcer les efforts de récupération des engins fantômes en 2023.

« Pour nos membres actifs, la perte des engins de pêche a fait le plus mal. On en a récupéré plusieurs, mais il en reste encore énormément à l’eau. Il nous faudra encore des semaines pour les sortir si on veut protéger l’environnement et la ressource. » — Une citation de Martin Mallet, directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes

Selon ses propos, on parle de pertes significatives estimées à près de 25 000 $ par pêcheur touché en moyenne, soit la moitié de la valeur de l’équipement des casiers et du cordage.

Pêches et Océans Canada demande d’ailleurs aux pêcheurs de déclarer leurs engins de pêche perdus dans la tempête dès que possible.

Des efforts seront déployés en vue de restituer les engins de pêche récupérés à leur propriétaire et donner la priorité aux zones où les pertes d’engins sont les plus importantes.

Jusqu’à présent, 538 pièces d'engins, plus de 100 pieds de filet et plus de 35 299 pieds de cordage ont été déclarés perdus au moyen du Système de déclaration des engins de pêche.

Commentaires recueillies par Héloïse Rodriguez et Gabrielle Drumont