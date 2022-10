Puits inactifs : voici ce que 1 G$ d’Ottawa a permis de nettoyer en Alberta

Plus de 34 000 puits pétroliers et gaziers inactifs ont été nettoyés ou le seront prochainement grâce au milliard de dollars qu’Ottawa a alloué à l’Alberta il y a deux ans et demi et qui a été totalement distribué. Environ 20 000 subissent une évaluation environnementale. Bon ou mauvais usage de cet argent public? Le bilan est flou.