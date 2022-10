Journey et Toto à Montréal, à Québec, à Toronto et à Ottawa en mars

Le groupe de rock américain Journey, favori des karaokés avec des titres comme Don’t Stop Believin’, sera de passage au Canada à l’occasion d’une tournée soulignant son 50e anniversaire. Le non moins légendaire groupe californien Toto assurera la première partie de ces concerts avec ses succès comme Africa et Hold the Line.

Les concerts à Montréal et à Toronto avaient déjà été annoncés à la fin de 2021, mais avaient être reportés en raison de la COVID-19. Ils se tiendront respectivement le 8 mars, au Centre Bell, et le 1er mars, à l'aréna Banque Scotia. Les deux formations seront aussi au Centre Vidéotron, à Québec, le 9 mars, et au Centre Canadian Tire, à Ottawa, le 13 mars.

Groupes phares des années 1980 avec leur rock gonflé aux synthétiseurs, Journey (formé en 1973) et Toto (créé en 1977) se sont faits plus discrets dans les dernières années, mais leurs plus grands succès sont imprégnés dans la culture populaire.

Journey a lancé il y a quelques mois un premier album en 11 ans, Freedom, alors que le dernier de Toto, intitulé Old Is New, est sorti en 2018.

Les billets pour les concerts de Journey avec Toto seront mis en vente le 21 octobre.