Winnipeg offre des produits menstruels gratuits dans le cadre d’un projet pilote

La Ville de Winnipeg offre désormais gratuitement des produits menstruels, disponibles dans certains centres communautaires, piscines et bibliothèques à travers la ville. Il s’agit d’un projet pilote d’un an lancé pour réduire la stigmatisation et les obstacles associés à la menstruation et pour faciliter l’accès des Winnipégoises à une nécessité fondamentale.