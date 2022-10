Travis Cormier vit son rêve à Las Vegas

L’artiste interprète le personnage de Strat dans la comédie musicale Bat Out of Hell et qui est inspirée par la trilogie Out of Hell du rockeur américain Meat Loaf. La première représentation a eu lieu à Las Vegas le 7 octobre.

Je suis là depuis quelques semaines et je me pince encore. Est-ce que je fais vraiment ça? Je vis à Las Vegas maintenant pour ce spectacle. C’est tout simplement incroyable , affirme Travis Cormier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Travis Cormier partage la vedette avec Alize Cruz dans la comédie musicale Bat Out of Hell à Las Vegas. Photo : Gracieuseté : Eduardo Hernandez/Kirvin Doak Communications

Le personnage de Strat est le chef d’une bande qui tombe amoureux de Raven, fille de Falco, un tyran local qui le déteste. C’est une histoire d’amour impossible et de guerre, ainsi qu'un pur divertissement.

Des motocyclettes et des explosions font partie du spectacle qui met en vedette des chansons de Meat Loaf et du compositeur et parolier Jim Steinman.

C’est pour Travis Cormier une expérience d’apprentissage et une occasion de faire progresser sa carrière. Il dit ne même pas avoir l’impression qu’il interprète un personnage. Il est lui-même un grand amateur de musique rock qui compte Kiss et Motley Crue parmi ses groupes préférés. Le spectacle, souligne-t-il, est plus grand que nature.

Travis Cormier, qui interprète le personnage de Strat dans la comédie musicale Bat Out of Hell à Las Vegas, affirme que les chansons étaient déjà familières parce qu’il est lui-même un chanteur de rock. Photo : Gracieuseté : Eduardo Hernandez/Kirvin Doak Communications

Le soir de la première représentation, relate l’artiste, il voulait verser des larmes de joie en voyant tous les autres membres de l’équipe en action. Il dit qu’ils travaillaient ensemble pour donner un spectacle magique .

Travis Cormier a décroché le rôle pour un an. Il ajoute qu’il n’aurait jamais pu imaginer deux mois auparavant qu’il vivrait et travaillerait un jour à Las Vegas. Il dit faire confiance à la vie pour la suite des choses. Mais en ce moment, je crois que je suis au bon endroit et je suis juste super heureux d’être ici.