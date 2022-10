Du travail à faire pour les bibliothèques publiques

L'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) a mené une grande évaluation pour permettre aux municipalités de mieux identifier les besoins dans chaque région.

Les établissements du Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoivent une note globale de 63 %, légèrement sous la moyenne provinciale de 66 %

Notes moyennes pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Les acquisitions : 59 %

Les heures d’ouverture : 66 %

La superficie : 91 %

Les places assises : 85 %

Les ressources humaines : 47 %

Source : Association des bibliothèques publiques du Québec

L’ ABPQ a basé son analyse sur les heures d’ouverture, l’achat de livres et le renouvellement de collections, les ressources humaines, la superficie et le nombre de places assises.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient le meilleur résultat de toutes les régions en matière de superficie et parmi les meilleurs pour le nombre de places assises.

« C’est d’investir dans nos communautés que d’investir dans nos bibliothèques publiques. » — Une citation de Ève Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec

Par contre, les établissements régionaux devraient acheter 19 173 livres supplémentaires pour atteindre la cible acceptable.

Aussi sur une échelle de 5, la région n’atteint que le niveau 3 pour la formation du personnel et le nombre d’employés disponibles.

L'objectif de cette évaluation est de susciter une prise de conscience chez les décideurs.

On identifie les points forts et les points faibles. Donc chacune des municipalités qui ont des bibliothèques privées ou qui sont membres du réseau Biblio ont reçu leur diagnostic et savent maintenant quoi faire pour améliorer la situation dans leur secteur , a expliqué la directrice générale de l'association provinciale, Ève Lagacé, en entrevue à C'est jamais pareil.

L’Association des bibliothèques publiques du Québec veut surtout évaluer la qualité des investissements des municipalités et s’assurer qu’elles octroient toutes les ressources nécessaires pour permettre aux bibliothèques de bien fonctionner.

L’ ABPQ conclut que, de façon générale, les bibliothèques québécoises ont beaucoup moins de moyens financiers que les établissements du reste du Canada ou des États-Unis.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay