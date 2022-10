Parcs Canada tente d’aider le saumon de l’Atlantique au Cap-Breton

Des projets de conservation sont en cours dans des rivières de Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Dans le parc national Fundy et celui des Hautes‑Terres‑du‑Cap‑Breton, les équipes de Parcs Canada ont capturé des saumoneaux pour les ramener à leur rivière à l'âge adulte.

Marin Stubbings est technicienne en gestion des ressources pour le projet de rétablissement du saumon. Photo : Gracieuseté : Parcs Canada

Depuis quelques années, on va capturer des saumoneaux de la rivière Clyburn au printemps lorsqu’ils partent vers l’océan , précise Anne-Claude Pépin, agent de gestion des ressources chez Parcs Canada.

On veut les attraper et les envoyer à un endroit où ils vont pouvoir grandir en toute sécurité.

Cet endroit est le laboratoire Aquatron, le plus grand laboratoire aquatique au Canada dirigé par l’Université Dalhousie.

Le projet de conservation du saumon de l'Atlantique de Parcs Canada fait appel aux installations du laboratoire Aquatron (ci-dessus), de l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Un laboratoire à la fine pointe de la technologie qui recrée l’habitat d’une vie sauvage pour ces saumons.

Ils ont des techniques pour minimiser l’exposition avec les humains et vraiment imiter leur environnement naturel , explique l’agente de Parcs Canada.

C'est sûr que ce n’est pas tout à fait la même chose, mais c’est pour assurer leur survie.

« Idéalement tout se ferait de façon naturelle, mais c’est comme s’ils ont besoin d’un coup de pouce! » — Une citation de Anne-Claude Pépin, agent de gestion des ressources chez Parcs Canada

L’espèce est en voie de disparition selon le comité sur la situation des espèces en péril. Les derniers décomptes de Parcs Canada dans la rivière Clyburn ont recensé moins de 10 saumons adultes en automne.

Pour assurer la survie de l'espèce, il en faudrait environ 75.

Un des 60 saumons de l'Atlantique qui a grandi dans le laboratoire Aquatron et qui a été relâché dans la rivière Clyburn cet automne. Photo : Gracieuseté : Parcs Canada

Le projet de Conservation de Parcs Canada a permis de réintroduire 18 saumons de l’Atlantique dans cette rivière du Cap-Breton en octobre 2021.

Mais un mois plus tard, la région était frappée par une tempête de pluies, certains endroits ont reçu 250 millimètres de pluie en 24 h.

C’était décourageant! , raconte Anne-Claude Pépin.

La tempête a fort probablement détruit les œufs des nids dans la rivière. C’est pour ça que c’est important de continuer nos efforts de conservation.

Lindsay Marshall est conseillère des relations avec les Mi'kmaw dans ce projet de conservation du saumon de l'Atlantique. Photo : Gracieuseté : Parcs Canada

Les saumons relâchés cet automne sont prêts à frayer et puis l’équipe espère qu’ils pourront revenir l’année prochaine.

Une fois qu’ils sont adultes, ils ont beaucoup plus de chance de survivre à leur année dans l’océan fait valoir Anne-Claude Pépin.

Le but est de préserver l’espèce pour les prochaines générations. Et d'après les résultats préliminaires au parc National Fundy, l’équipe du parc des Hautes‑Terres‑du‑Cap‑Breton a de grandes attentes.

On s’appuie sur la meilleure science et la connaissance autochtone et on s’ajuste chaque année pour arriver à des résultats positifs , dit l’agente.

Il faudra quand même attendre quelques années pour voir si ces efforts ont fait une différence.